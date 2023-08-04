«Наутилус» всплывет на аукционе

Московский «Наутилус» уйдет с молотка. Росимущество выставило на аукцион торговый центр на Никольской улице рядом с метро «Лубянка», пишут «Ведомости». По данным издания, торги пройдут в конце августа на электронной площадке «Сбер-А». Начальная цена лота — чуть больше 2,5 млрд руб.

Торговый центр «Наутилус» — один из самых старых в столице. Подробнее об истории этого объекта — в справке “Ъ FM”.

Торговый центр «Наутилус» общей площадью в 6,5 тыс. кв. м появился в центре Москвы в 1999 году. Здание возвели на месте снесенной еще в 1930-е часовни Пантелеимона Целителя по проекту архитектора Алексея Воронцова, он на тот момент был зампредседателя Москомархитектуры. Комплекс неоднократно критиковали за неприемлемый для центра Москвы внешний вид. Архитектурный критик Григорий Ревзин утверждал, что из-за этого объекта серьезно пострадал образ Лубянской площади, а агентство «РИА Новости» даже включило торговый центр в рейтинг самых уродливых зданий столицы. Владельцем актива, по данным Росреестра, сейчас выступает фирма ТДН, которая принадлежит кипрской Afteton. Консультанты связывали ее с бывшим президентом Банка Москвы Андреем Бородиным, в отношении которого в 2010 году было возбуждено несколько уголовных дел за хищения средств финансовой организации. На «Наутилус» в апреле этого года наложили арест в рамках взыскания ущерба в 7,5 млрд руб. с Андрея Бородина. После продажи торгового центра вырученные средства планируется перечислить на счет структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов, уточнили в Росимуществе.

Сколько в итоге может стоить торговый центр «Наутилус»? И как потенциальный покупатель сможет использовать подобный объект в центре Москвы? На эти вопросы ответил партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик:

«С точки зрения того, как формируется ценообразование объекта, есть рыночный диапазон. Учитывая текущую конъюнктуру, я бы ориентировался на 2-2,5 млрд руб. Говорить о верхней границе сложно, поскольку есть ряд инвесторов, которых интересуют текущие финансовые параметры.

Есть игроки, которые полагают, что они вложат какой-то капитал и сформируют этот объект согласно своему видению или потребностям рынка, максимизировав его финансовые показатели.

Но также есть и третья группа инвесторов, которые сейчас обладают достаточным капиталом и, скажем, заинтересованы в трофейности того или иного актива.

Если же говорить о стоимости ремонта здания, то существуют нишевые игроки, которые видят концепцию развития по-своему, и не всегда она может совпадать от инвестора к инвестору. Поэтому, наверное, финальная смета будет определяться новым владельцем торгового центра.

Между тем эта локация дает будущему собственнику максимально широкий диапазон для формирования концепции. Это, помимо прочего, устоявшаяся торговая локация на топовых пешеходных улицах Москвы. И, очевидно, учитывая ее проходимость, тут будет хорошо работать ритейл. Ну и гостиничный сектор сейчас, пусть и просел, но предлагает много разных форматов, которые дают возможность также рассмотреть этот вид использования либо комбинацию торговли и сервисных офисов».

«Наутилус» не первый раз выставляют на торги. Несколько лет назад торговый центр пытался продать конкурсный управляющий компании ТДН в рамках процедуры ее банкротства. В 2019-м объект согласилась выкупить фирма «СБ Арбитр», однако сделка в итоге не состоялась. А еще через год прошел новый аукцион. Его победителем стала фирма «Апекс», но организатор торгов отменил их результаты.

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Владимир Расулов