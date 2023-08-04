Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин ввел штрафы за превышение габаритов для иностранных перевозчиков

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 400 тыс. руб. за превышение допустимых габаритов тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, принадлежащего иностранному перевозчику. Закон вступит в силу 14 августа.

Штрафы за управление транспортным средством, превышающим норму на величину не более 10 см, составят 100 тыс. руб., от 10 до 20 см — 200 тыс. руб., от 20 до 50 см — 300 тыс. руб., более 50 см — 400 тыс. руб.

Законом также утверждается перечень правонарушений, за совершение которых штраф выплачивается до выезда авто из России, но не позднее 60 дней со дня назначения. Среди таких правонарушений — езда без тахографа, нарушение правил эксплуатации при осуществлении международной автомобильной перевозки и уклонение от исполнения административного наказания.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...