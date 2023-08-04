Путин ввел штрафы за превышение габаритов для иностранных перевозчиков

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 400 тыс. руб. за превышение допустимых габаритов тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, принадлежащего иностранному перевозчику. Закон вступит в силу 14 августа.

Штрафы за управление транспортным средством, превышающим норму на величину не более 10 см, составят 100 тыс. руб., от 10 до 20 см — 200 тыс. руб., от 20 до 50 см — 300 тыс. руб., более 50 см — 400 тыс. руб.

Законом также утверждается перечень правонарушений, за совершение которых штраф выплачивается до выезда авто из России, но не позднее 60 дней со дня назначения. Среди таких правонарушений — езда без тахографа, нарушение правил эксплуатации при осуществлении международной автомобильной перевозки и уклонение от исполнения административного наказания.