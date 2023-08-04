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Коммерсантъ FM
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Минцифры: фактическое место проживания указывается на «Госуслугах» добровольно

Минцифры отреагировало на сообщения пользователей «Госуслуг» о том, что в их личных кабинетах на портале автоматически появилась информация об адресе регистрации и фактическом месте проживания. Министерство заявило, что данные в разделе могут отображаться, только если пользователь заполнил их самостоятельно.

«Раздел о фактическом месте жительства — один из стандартных разделов на "Госуслугах". Данные в нем могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно. Но есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. "Госуслуги" предупреждают об этом заранее»,— говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что данные о фактическом месте проживания на «Госуслугах» всегда можно исправить или удалить. Для этого необходимо зайти в раздел «Адреса» в личном кабинете и внести нужные изменения.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что сервис «Госуслуги» самостоятельно стал указывать в личных кабинетах россиян адреса официальной регистрации и фактического проживания. Однако сами пользователи эти данные не указывали. Иногда система давала сбой и в графе проживания указывались адреса, которые пользователи никогда не посещали.

Милена Костерева

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