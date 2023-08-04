Болтон заявил о неизбежном выходе США из НАТО в случае второго срока Трампа

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что в случае победы экс-президента США на выборах-2024 Соединенные Штаты выйдут из НАТО. По мнению господина Болтона, такой вариант развития событий будет «неизбежным», если господин Трамп сумеет вернуться в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Болтон (в центре)

Фото: Ben Blanchard / Reuters Джон Болтон (в центре)

Фото: Ben Blanchard / Reuters

В эфире американского телеканала NewsNation Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп «не придерживается философии в политическом смысле», а исходит из того, что выгодно ему. По его мнению, те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, не знают, что на самом деле «он хотел двигаться в противоположном направлении».

Экс-советник президента Соединенных Штатов полагает, что господин Трамп «неизбежно продолжит политику по выводу США из НАТО и в итоге сделает это». «Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО»,— добавил господин Болтон. По его мнению, победа Дональда Трампа в республиканских праймериз и его дальнейший возможный успех на выборах президента США может оказать крайне негативное влияние на американскую политику.

Джон Болтон занимал пост помощника президента США по национальной безопасности в 2018–2019 годах в администрации экс-президента США Дональда Трампа. В 2019 году его отправили в отставку из-за значительных разногласий с господином Трампом.

Александр Кислов