В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП

В Суровикинском районе Волгоградской области в результате столкновения двух автомобилей (Renault и Toyota) погибли четыре человека, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

В волгоградском областном полицейском главке сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 157-м километре федеральной автодороги Волгоград—Каменск-Шахтинский.

По предварительным данным ведомства, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя.

«В результате ДТП на месте скончались водитель и пассажир "Тойоты", 30-летняя пассажирка автомобиля "Рено". Водитель автомобиля "Рено" скончался в больнице»,— пояснили в силовом ведомстве. В настоящее время по факту ДТП ведется расследование, местные правоохранители выясняют все причины и обстоятельства данной автомобильной аварии.

Александр Кислов