СБУ предъявила подозрение президенту ЦСКА Гинеру в финансировании российской армии

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Его считают причастным к финансированию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии СБУ, Евгений Гинер поручил принадлежащему ему конструкторскому бюро автоматических линий им. Льва Кошкина обеспечить бесперебойную поставку патронов для российской армии.

По данным СБУ, Евгений Гинер также один из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят «Кировоградоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Херсоноблэнерго» и ЭК «Севастопольэнерго». Ему также принадлежат отели, заводы и торговые центры на Украине. Этими активами он владеет через подконтрольных лиц.

«На основании собранных доказательств российскому олигарху сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)»,— сказано в сообщении СБУ. По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Олеся Павленко