В Прикамье вновь резко подорожал бензин

Росстат продолжает фиксировать рост цен на нефтепродукты в Пермском крае. По информации на сайте статистического органа, за период с 24 по 30 июля средняя потребительская цена на автомобильный бензин в регионе поднялась на 34 коп. — с 53,30 до 53,64 руб. Бензин марки АИ-92 за указанный период подорожал на 37 коп. — с 48,85 до 49,22 руб., АИ-95 на 29 коп. — с 53,14 до 53,43 руб., АИ-98 и выше на 42 коп. — с 63,47 до 63,89 руб. Дизельное топливо поднялось в цене на 30 коп.— с 59,98 до 60,28 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Рост цен на топливо в Прикамье начался в апреле. За четыре месяца средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 2,42 руб. Его наиболее интенсивное удорожание до этого было зафиксировано в начале июня — на 37 коп. за неделю.