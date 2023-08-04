Самооборону подвела табуретка

На Алтае к девяти с половиной годам лишения свободы приговорили бывшего мирового судью Евгения Васюкова, который обвинялся в убийстве. Расследование установило, что в январе 2022 года Евгений Васюков, пребывающий в отставке, в пьяной ссоре с приятелем нанес ему полтора десятка ударов табуретом, чайником и ножом, от которых тот скончался на месте. Экс-судья отрицал обвинения и отстаивал версию самообороны. После вступления приговора в законную силу, бывшего служителя Фемиды отправят в одну из колоний строгого режима для экс-сотрудников правоохранительных органов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В городском суде Бийска (Алтайский край) в четверг завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего мирового судьи 3-го участка 59-летнего Евгения Васюкова.

В сентябре 2022 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на привлечение судьи в отставке Евгения Васюкова к уголовной ответственности и получил его. В отношении бывшего служителя Фемиды возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Согласно версии СКР, 10 января 2022 года Евгений Васюков, который к тому времени уже оставил должность судьи и зарабатывал юридическими консультациями, пришел в гости к своему знакомому, проживающему в доме на улице Ударная. Приятели, говорится в деле, выпили, после чего крепко разругались. «Гость нанес хозяину квартиры не менее 11 ударов табуретом, чайником по голове и телу, а также не менее пяти ударов кухонным ножом в голову и шею»,— указывается в материалах следствия.

От полученных травм собутыльник скончался на месте. После этого экс-судья вышел в подъезд, где его задержали сотрудники полиции, которых вызвали соседи. Согласно показаниям свидетелей, Евгений Васюков вел себя вызывающе: он сквернословил, пинался, требовал оставить его в покое. Правоохранителям потребовалось приложить усилия, чтобы его скрутить.

В ходе следствия Евгений Васюков вину не признал. Бывший судья требовал, чтобы его действия были квалифицированы как самооборона. Настаивал он на этой версии и в ходе судебного разбирательства. В прениях сторон прокурор запросил для Евгения Васюкова десять лет заключения (обвиняемому грозило на пять лет больше).

Аргументы стороны обвинения перевесили доводы защиты. Председательствующая в процессе судья Галина Глебова назначила бывшему коллеге девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора Евгения Васюкова, которого на время следствия отпустили под подписку о невыезде, заключили под стражу. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Евгений Васюков надел судейскую мантию в мае 2008 года. Тогда депутаты Алтайского краевого законодательного собрания утвердили его кандидатуру на должность мирового судьи судебного участка №3 Бийска сроком на пять лет. Однако уже в сентябре 2011 года Евгений Васюков, полномочия которого истекали только в 2013 году, досрочно ушел в отставку.

Константин Воронов