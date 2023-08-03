Ростехнадзор завел дело на Михеевский ГОК

Уральское управление Ростехнадзора возбудило административное дело в отношении АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» (Челябинская область, входит в Русскую медную компанию) из-за нарушений при эксплуатации хвостохранилища, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки на предприятии инспекторы выявили 10 нарушений обязательных требований безопасности при эксплуатации накопителя жидких промышленных отходов. В том числе установлено, что эксплуатирующая организация не обеспечила контроль за показателями состояния уровня воды на сооружениях, а персонал, который имеет дело с хвостохранилищем, не прошел аттестацию в области безопасности ГТС.

По итогам проверки АО «Михеевский ГОК» выдано предписание и возбуждено дело по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений).

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