Бремя с субсидиарным уклоном

АО «ПО “Монтажник”» направило в суд заявление о включении 930 млн руб. в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Оно напрямую связано с вопросом о привлечении экс-главы региона к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве предприятия. Ранее конкурсный управляющий компании предъявил эту же сумму бывшему соучредителю «Монтажника» Александру Дубровскому и экс-директору Алексею Павлюку, которые тоже проходят процедуру банкротства. Эксперты отмечают, что подача таких заявлений является логичной мерой в рамках привлечения контролирующих лиц компании-должника к субсидиарной ответственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Две недели назад суд признал Бориса Дубровского банкротом

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Две недели назад суд признал Бориса Дубровского банкротом

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление АО «Производственное объединение “Монтажник”» (Магнитогорск) о включении 930 млн руб. в реестр требований кредиторов бывшего губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил финансовый управляющий экс-чиновника Иван Васин.

Заявление о включении в реестр требований кредиторов поступило в картотеку арбитражных дел 1 августа. Оно еще не принято к производству. По словам Ивана Васина, требование связано с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского, которое сейчас рассматривается в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник».

Аналогичные заявления о включении 930,5 млн руб. в реестры требований кредиторов ПО «Монтажник» направил в рамках дел о личном банкротстве экс-руководителей компании Александра Дубровского и Алексея Павлюка.

В июле этого года Арбитражный суд Челябинской области признал бывшего губернатора Бориса Дубровского банкротом из-за долга в 34,1 млн руб. перед ПО «Монтажник». В отношении него введена процедура реструктуризации задолженности. С октября прошлого года суд рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 930 млн руб. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество экс-губернатора в размере этой суммы. В июне этого года суд частично отменил арест, сняв обременение с 37,3 млн руб. из 930,5 млн.

Несмотря на то, что Борис Дубровский не был совладельцем или руководителем ПО «Монтажник», а также не входил в органы управления организации, суды трех инстанций подтвердили аффилированность бывшего главы региона с компанией. Так, были установлены факты неоднократного предоставления экс-губернатором должнику денежных займов, а также невзыскания задолженности. Суды посчитали, что это может говорить о предоставлении аффилированному лицу компенсационного финансирования. Такие факты были выявлены в ходе разбирательства по жалобе кредитора Владимира Родионова, который оспаривал очередность удовлетворения требований. Суд признал, что его долг на сумму 218 млн руб. подлежит удовлетворению раньше ликвидационной квоты. Установлено, что Борис Дубровский и ПО «Монтажник» договорились о строительстве бани за $1 млн. Эту сумму экс-чиновник передал компании в качестве займа и впоследствии переуступил право требования по нему Владимиру Родионову. Баня так и не была построена.

ПО «Монтажник» в 2017–2018 годах занималось возведением общественно-делового центра на набережной реки Миасс в центре Челябинска. Основным владельцем предприятия в тот период был сын губернатора Александр Дубровский. Работы оплачивались из областного бюджета. В 2019 году после смены руководства региона строительство конгресс-холла заморозили. Затраты на завершение объекта оцениваются в 25 млрд руб. С июня 2021 ПО «Монтажник» находится в процедуре банкротства. В компании введено конкурсное производство. На сегодня к должнику предъявили требования свыше 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб.

В декабре прошлого года Правобережный районный суд Магнитогорска признал экс-директора ПО «Монтажник» Алексея Павлюка виновным в мошенничестве, присвоении средств компании и злоупотреблении полномочиями, и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Впоследствии апелляция снизила срок заключения до 3,5 года.

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Дмитрий Волосов поясняет, что факт аффилированности Бориса Дубровского с ПО «Монтажник» не влияет на возможность включения заявленных требований в реестр должника. «Также этот фактор не играет роли при определении очередности удовлетворения требований. Отмечу, что подача такого заявления является формальной процедурой в рамках привлечения к субсидиарной ответственности»,— комментирует Дмитрий Волосов.

По его словам, в случае завершения процедуры банкротства Бориса Дубровского с него не могут быть списаны долги по субсидиарной ответственности. «Гражданин подлежит освобождению от исполнения его обязательств по итогам завершения его процедуры банкротства. Однако на требования судебных актов по привлечению к субсидиарной ответственности это правило не распространяется»,— уточняет юрист.

Старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерия Тихонова отмечает, что вопрос о включении долга в реестр кредиторов Бориса Дубровского не будет рассмотрен до вступления в силу судебного акта по итогам спора о привлечении к субсидиарной ответственности.

«Если заявление конкурсного управляющего организации-должника о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности будет удовлетворено, то в делах о банкротстве этих ответчиков будут признаны обоснованными соответствующие требования»,— подчеркивает Валерия Тихонова.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов добавляет, что подача заявлений в рамках дела о банкротстве физлиц является «оправданной и обоснованной». «Она позволяет в случае установления ответственности тех или иных лиц взыскать с них средства за счет арестованного у них имущества»,— комментирует господин Попов.

Михаил Бычков