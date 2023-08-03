На петербургской бирже заключены первые поставки сахара нового урожая на базе кубанского завода

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) заключены первые договоры с сахаром, который произведен из нового урожая сахарной свеклы. Соглашения заключались на базисе поставки кубанского предприятия «Сахарный завод Ленинградский». Всего было продано 400 т сахара стоимостью 24,2 млн руб., сообщает пресс-служба СПбМТСБ.

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Ранее производители этой продукции на заседании Биржевого комитета ФАС РФ вышли с инициативой продать на бирже не менее 10% сахара в сезоне 2023–2024 годов. «Реализация этой инициативы обеспечит ликвидность биржевых торгов сахаром, результаты которых могут стать основой для формирования репрезентативного биржевого индекса»,— сообщили в СПбМТСБ.

Ранее сообщалось, что базисы производителей сахара присутствуют в Республике Башкортостан, Тамбовской области, Алтайском и Краснодарском краях.

Андрей Ульченко

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