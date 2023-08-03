Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли до 218 млрд рублей

В январе-июле 2023 года доходы консолидированного бюджета (включает бюджеты всех уровней) Нижегородской области достигли 218,2 млрд руб. Это на 21% выше уровня прошлого года, сообщили в региональном министерстве финансов.

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Объем налоговых и неналоговых доходов составил 179,3 млрд руб. (+22%), расходы исполнены на сумму 198 млрд руб. (+17%).

К 1 августа областная казна получила 186,9 млрд руб. (+20,5%), из них налоговые и неналоговые доходы — 148,9 млрд руб. Расходы достигли 166,9 млрд руб. (+15%), дефицит — 20 млрд руб.

Ожидается, что по итогам 2023 года в казну поступит 280,6 млрд руб., расходы составят 323,7 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит 43,1 млрд руб., согласно последним поправкам в бюджет.

Елена Ковалева