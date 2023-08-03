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Коммерсантъ FM
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Активиста Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам за антивоенные лозунги

Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил 48-летнего оппозиционного активиста и предпринимателя из села Русско-Высоцкое (Ленобласть) Дмитрия Скурихина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за повторную дискредитацию армии России (ч. 1 ст. 280.3, максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы). Из этого срока, как сообщил «Ъ» адвокат Дмитрий Герасимов, вычтут срок, который Дмитрий Скурихин провел в СИЗО и под домашним арестом. Сторона защиты планирует оспаривать приговор, сообщил адвокат.

Дмитрий Скурихин в зале суда

Дмитрий Скурихин в зале суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Дмитрий Скурихин в зале суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года на активиста завели первое уголовное дело по статье о дискредитации за плакат против мобилизации. Тогда суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В феврале 2023 года на Дмитрия Скурихина завели уже второе уголовное дело по этой же статье за плакат с надписью в поддержку Украины. Тогда же его арестовали и отправили в СИЗО. В апреле суд изменил меру пресечения для активиста на домашний арест. В суде дело начали рассматривать в июне 2023 года. Позже два уголовных дела объединили.

На прошлом заседании во время прений прокурор Ломоносовского района запросил два с половиной года колонии общего режима для Дмитрия Скурихина. Гособвинение попросило суд учесть тот факт, что фигурант ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния аналогичного характера (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Данное обстоятельство, по мнению прокурора, является отягчающим. Дмитрий Скурихин в своем последнем слове просил оправдать его.

Дмитрий Скурихин несколько лет расписывал фасад своего магазина политическими лозунгами. После начала специальной военной операции, в частности, писал призывы остановить боевые действия на территории Украины и требования отставки президента России.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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