Искусственный интеллект, который генерирует неизвестные человеку вещества

Группа ученых из Сколтеха объявила о запуске стартапа Ligand Pro — платформы, значительно сокращающей время и ресурсы на создание лекарств. Проект разрабатывает кросс-функциональная команда профессоров и научных сотрудников, специализирующихся на физике белка, структурной биоинформатике, теории алгоритмов, машинном обучении и теории искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Разработка лекарств в современных условиях занимает в среднем, по статистике Deloitte, около $2,3 млрд и растягивается на десяток и более лет. Один из ключевых этапов этого процесса — поиск и тестирование лигандов — молекул, которые, связавшись с нужной биомолекулой, оказывают терапевтический эффект. Поиск и тестирование занимают в среднем от трех до шести лет и съедают значительную часть бюджета фармацевтических компаний. Лишь единицы из десятков тысяч лигандов доводятся до стадии утверждения и выпуска на рынок в виде лекарства.

Платформа Ligand Pro нацелена на кратное сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на вычислительную стадию разработки, и предлагает свой подход к оптимизации этого процесса. Главное преимущество создаваемой платформы — использование передовых методов искусственного интеллекта, спроектированных для минимизации потребности в исходных данных от разработчика лекарств. Решение не только находит лиганды из баз данных известных молекул, но и генерирует химические структуры новых лигандов, которые могут быть ранее неизвестны человечеству, открывая новые перспективы по освоению химического пространства.

«Оптимизированный процесс выявления лигандов-кандидатов с высокой вероятностью успешной терапии способствует уменьшению времени и ресурсов, необходимых для разработки препаратов, что открывает новые перспективы в сфере фармацевтики»,— подчеркнул генеральный директор компании Ligand Pro Дмитрий Иванков.

Интегральный подход к разработке платформы Ligand Pro обеспечивает гармоничное взаимодействие компонентов, что значительно упрощает процесс разработки лекарств и позволяет сокращать необоснованные эксперименты. Разработчики верят, что инновационные технологии искусственного интеллекта, внедренные в платформу, существенно повысят эффективность и результативность процесса разработки, а экспериментаторы смогут сосредоточиться на проверке только самых перспективных лигандов.

Платформа уже привлекла инвестиции российского разработчика СУБД Postgres Professional. «Ligand Pro — социально значимый отечественный проект, который положительно скажется на имидже российского научного сообщества на мировой арене, даст новый виток развитию фармацевтической отрасли и повысит доступность лекарств для потребителей. Мы рады помочь в этом деле»,— отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

Окончание разработки первых элементов платформы Ligand Pro ожидается через два года. Компания планирует полноценный вывод решения на рынок к 2027 году.

Геннадий Личинский