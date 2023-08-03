В Улан-Удэ из-за аномальных дождей проваливаются дороги и частично отключено электроснабжение

В Улан-Удэ после аномальных дождей городские власти перекрыли ряд улиц в связи с их подтоплением или промывом. Как сообщает пресс-служба мэрии, за сутки в течение 2 и 3 августа в городе выпала половина месячной нормы осадков, или 43 мм, коммунальными службами откачано с улиц около 4 тыс. кубометров дождевой воды.

«Закрыто движение транспорта по улице Гастелло, из-за сильного дождя на автодороге в 102-м квартале произошел промыв грунта, дорожного полотна и пешеходной дорожки. Вышел из строя один из серверов на подстанции ''Бурводстрой'', в результате отсутствует электроэнергия в ряде районов»,— отмечают в пресс-службе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале заявил, что «держит на контроле ситуацию в Улан-Удэ», региональное правительство оказывает помощь муниципалитету в виде предоставления необходимой техники для откачки воды. Сам господин Цыденов вылетел в Северобайкальск для «подготовки северных районов к отопительному сезону».

В ГУ МЧС Бурятии предупреждают, что сильные дожди и ливни в республике продолжатся 3 и 4 августа.

Влад Никифоров, Иркутск