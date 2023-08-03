Михаил Мишустин передал в управление «Русскому водороду» акции БСК

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в доверительное управление АО «Русский водород» 757,3 тыс. обыкновенный акций БСК без проведения конкурса. Росимущество должно завершить процедуру до 8 августа.

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Распоряжение также устанавливает условия доверительного управления акциями, которые должны быть предусмотрены в заключенном с «Русским водородом» договоре. Так, организация не будет иметь права распоряжаться активами. Доверительному управляющему не будет выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов.

«Русский водород» будет обязан действовать в интересах Росимущества, получая дивиденды по акциям и перечисляя их в пользу Российской Федерации. Управляющая компания также будет выдвигать четырех кандидатов в совет директоров БСК. Еще одного будет предлагать правительство России.

Компания должна обеспечивать достижение предусмотренных в заключенном с ней договоре ключевых показателей эффективности управления акциями.

Договор управления может быть досрочно расторгнут при нарушении «Русским водородом» корпоративных процедур, голосования на совете директоров БСК вопреки директивам правительства России, в случае отказа Росимущества. Соглашение также может быть прекращено при наступлении ряда других обстоятельства, в частности — при недостижении ключевых показателей эффективности управления активами, однако если это произошло по независящим от доверительного управляющего причинам, он может предоставить объяснение Росимуществу.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление АО «Русский водород» 47% акций «Башкирской содовой компании», находящихся в федеральной собственности.

Башкирская содовая компания — один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, ранее входила в АО «Башкирская химия». В 2020 году арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об истребовании у холдинга 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) БСК. Ценные бумаги перешли в собственность Росимущества. С 2021 года 38% акций БСК принадлежат Башкирии, еще 11% — в доверительном управлении АО «Региональный фонд», остальной пакет находится в федеральной собственности.

Наталья Балыкова

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