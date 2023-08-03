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Коммерсантъ FM
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Производитель кофе Jacobs до конца года выведет с российского рынка зарубежные бренды

Компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года. В России будут представлены только местные бренды. Об этом производитель сообщил в финансовом отчете (.pdf) за первое полугодие 2023 года.

JDE также снизила целевой показатель прибыли по итогам года из-за неопределенности на фоне перехода к местным брендам на российском рынке. По итогам первого полугодия компания понесла убытки в €185 млн из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в России.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L'OR Barista в США»,— сказал генеральный директор JDE Фабьен Саймон, его слова приводятся в отчете.

Господин Саймон отметил, что JDE не собирается полностью уходить из России. Он отметил, что работа компании на российском рынке не противоречит санкциям Запада. По его словам, в российском подразделении компании работает более 900 человек.

В марте «Ъ» писал, что JDE может отказаться от бренда Jacobs в России. В компании говорили «Ъ», что планируют продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кофе фильтрует бренд».

Олеся Павленко

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