Надомная политтехнология

В ряде районов Ульяновской области избирателям предлагают некие опросные листы с вопросником о политических предпочтениях, с вопросом «Желаете ли вы голосовать на дому?» и с предложением заполнить в связи с этим заявление в избирком, указав персональные данные и дав согласие на их обработку для московского АНО «Центр ПРИСП». Один из руководителей центра — Антон Садкин — известен в регионе как политтехнолог, оказывающий помощь реготделению «Единой России». В реготделении ЕР заявляют, что к опросу не имеют отношения. В облизбиркоме считают это политтехнологией, с которой сталкиваются впервые, и что такие опросы могут использоваться для обеспечения голосования нужных избирателей. Облизбирком намерен провести тщательное расследование и подключить к нему правоохранительные органы.

В Ульяновской области через Поч­ту России гражданам предлагаются опросные листы, которые заинтересовали областную избирательную комиссию. Об этом „Ъ“ сообщил источник в облизбиркоме. По его словам, «пока точно известно, что раздача опросных листов готовится или уже идет в трех районах Ульяновской области — Карсунском, Сурском и Вешкаймском». В опросных листах (фотокопия имеется в редакции) у граждан интересуются, как они оценивают деятельность президента РФ и губернатора Алексея Русских, представителям какой из партий (СРЗП, ЕР, «Новые люди», ЛДПР, КПРФ) доверяют. Также задается вопрос, хочет ли избиратель проголосовать на дому на предстоящих в сентябре выборах в региональное заксобрание и местные органы власти, и сообщается, что в случае заполнения прилагаемой формы заявления в участковую избирательную комиссию (УИК) «к избирателю в дни голосования 8, 9 и 10 сентября приедут представители УИК». Далее, на отрывной части размещен бланк заявления в УИК, в котором следует указать ФИО, адрес места жительства и телефон, а на обратной стороне бланка — согласие гражданина на обработку персональных данных «Центром прикладных исследований и программ» (АНО «Центр ПРИСП», г. Москва).

Заметим, по данным Kartoteka.ru, одним из соучредителей АНО «Центр ПРИСП» является Антон Садкин, директор региональных проектов Центра ПРИСП. В Ульяновской области он известен как политтехнолог, оказывающий содействие рег­отделению «Единой России» (ранее, в 2006 году, господин Садкин был осужден на два года лишения свободы условно за соучастие в краже бюллетеней в ночь после подсчета голосов на выборах мэра Кинешмы).

Собеседник в облизбиркоме сказал „Ъ“, что, по мнению членов избирательной комиссии, раздача избирателям через Почту России такого опросника «похожа на новую политтехнологию, с которой в регионе еще не встречались»: «Это очень удобно для организаторов — получить персональную информацию об избирателе вместе с его политическими предпочтениями. А дальше, в зависимости от предпочтений, к тем, кто готов отдать голоса за нужную партию, направлять на дом представителей избиркома, передав в УИК заполненный бланк заявления, а заявления тех, кто отдает предпочтение другой партии, в УИК не отдавать. Пожилые избиратели, заполнившие бланк, будут уверены, что к ним придут, а никто так и не придет, и ненужного голоса не будет». Собеседник отметил, что пока непонятно, как именно будет идти или уже идет выдача опросника, но предположил, что «скорее всего, бланки будут разноситься почтальонами, которые разносят пенсию пожилым гражданам, а они на селе, как известно, главные коммуникаторы, и к ним, как и к Почте России у пенсионеров большое доверие».

Председатель Карсунской территориальной избирательной комиссии Марина Егорочкина подтвердила „Ъ“, что ей поступила информация о том, что в районном отделении связи Почты России уже заготовлены такие бланки.

На официальный запрос „Ъ“ о целях опроса Центр ПРИСП в среду не ответил, однако исполнительный директор Центра ПРИСП Вадим Потёмин в беседе с „Ъ“ подтвердил, что по опросным листам «есть такой договор», «но его содержание и информация, с кем он заключен,— это коммерческая тайна». Отказался говорить о целях распространения опросных листов и Антон Садкин, заявивший „Ъ“, что «еще ни один избиратель не получил такой лист на руки», «договоры еще не подписаны, и есть только некие предварительные варианты опросных листов». «Когда это будет, я даже попрошу коллег из Поч­ты России переслать вам эти договоры»,— добавил господин Садкин.

Получить информацию о договоре от Почты России в среду не ­удалось.

Секретарь реготделения «Единой России» Владимир Камеко заявил „Ъ“, что «никакого договора с Центром ПРИСП у реготделения нет»: «Это слишком дорого, мы проводим опросы силами нашего актива».

Председатель облизбиркома Юрий Андриенко сказал „Ъ“, что в курсе ситуации, и «по этому поводу комиссия ведет расследование». «Пока явных нарушений избирательного законодательства здесь не прослеживается. Но возникают вопросы. Почему это кто-то предлагает заполнить бланк о голосовании на дому? Это не дело почтальона или кого-то там еще. И зачем это им персональные данные? Что они будут с ними делать? И вот к этому мы отнесемся очень внимательно. С такой технологией мы сталкиваемся впервые, но похоже, что она с душком»,— сказал господин Андриенко, отметив, что «расследование будет проведено тщательно, и, скорее всего, к нему будут подключены правоохранительные органы».

Обнаружить в интернете информацию об использовании в других регионах подобной технологии опросов не удалось, однако в 2018 году СМИ многих регионов сообщали о распространении среди избирателей анкет от «Единой России», в которых их приглашали принять участие в выборах президента и просили предварительно заполнить бланк персональных данных избирателя.

Сергей Титов, Ульяновск