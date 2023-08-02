Оренбургский губернатор предложил по собственному

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил главе Саракташского района Анатолию Тарасову написать заявление об отставке по собственному желанию. По мнению главы региона, в Саракташе «полная неуправляемость». К работе главы муниципалитета накопилось много вопросов, прежде всего по темам, которые напрямую влияют на качество жизни, подчеркивают в областном правительстве. В частности, недовольство работой Анатолия Тарасова связано с отставанием от графика строительства первого Дома культуры в Саракташе. Объект строится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Оренбургской области». До критики губернатора господин Тарасов был готов переизбираться на новый срок в должности.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил главе Саракташского района Анатолию Тарасову написать заявление об отставке по собственному желанию. Об этом стало известно в среду, 2 августа, на заседании регионального правительства, где в онлайн-режиме присутствовали главы районов.

К работе главы муниципалитета накопилось много вопросов, прежде всего по темам, которые напрямую влияют на качество жизни, уточнили «Ъ» в региональном правительстве. В частности, недовольство губернатора работой Анатолия Тарасова связано с затянувшимся строительством первого Дома культуры в Саракташе. Господин Тарасов на заседании пояснил, что подрядчик не может найти необходимое число рабочих: «Но обещают добавить людей из разных мест. Договоренность есть».

«Мы вместе с федерацией выделили сотни миллионов рублей… Вы мне несколько недель назад уже говорили: „Договоренность есть“. Когда она есть, вопрос решается оперативно. Я достаточно уважительно стараюсь относиться ко всем, особенно к главам. Но хочу сказать, что в Саракташе у нас, что называется, полная неуправляемость. Предлагаю вам на этой неделе написать заявление и уже уходить в отставку. Достаточно»,— сказал Денис Паслер на заседании.

Строительство нового центра культурного развития Саракташского района на 500 мест является одним из проектов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Оренбургской области». За последние три года на ее реализацию в селах Оренбуржья было направлено около 2 млрд руб., в этом году — почти 650 млн руб.

В конце июня Денис Паслер раскритиковал темпы строительства Дома культуры в Саракташе. Работы идут с отставанием от графика — подрядчик вышел на объект в марте, но за прошедшие месяцы выполнено только 20% объема, сообщали в областном правительстве. «Центр культурного развития в Саракташе станет первым районным Домом культуры. Объект имеет огромную востребованность. Сейчас в творческих коллективах района занимаются свыше четырех тыс. детей, в новом здании смогут заниматься две тыс. ребят. К сожалению, мы видим срыв графика строительства. Необходимо оперативно решить все организационные вопросы, подрядчику — ускориться. Это персональная ответственность главы района»,— отмечал тогда глава региона. Денис Паслер поручил нарастить численность персонала на стройплощадке. Подрядчик по­обещал до конца августа полностью возвести каркас здания.

Как сообщали в правительстве области, сейчас подрядчик заливает монолитный каркас здания, смонтированы перегородки подвала, идет монтаж электрических наружных сетей, канализации. На объекте работают 53 человека, 12 единиц техники. Однако увеличить число рабочих подрядчику пока не удалось.

Центр культурного развития Саракташского района стоимостью более 358 млн руб. должны построить до конца года. Контракт заключен со строительной компанией АО «Оренбургоблгражданстрой».

Месяц назад другой острой проблемой в Саракташском районе стал общественный транспорт — в конце июня в муниципалитете перестали курсировать автобусы. Как пояснял заместитель главы района Александр Серединов, частные перевозчики прекратили обслуживание на маршрутах из-за нерентабельности. Вчера, 2 августа, стало известно, что региональные власти обещали направить в Саракташский район 12 ПАЗиков для восстановления межмуниципальных ­перевозок.

Анатолий Тарасов был назначен на должность главы Саракташского района в августе 2018 года. Срок его полномочий истекает в этом году. До этого работал сначала начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации района, а затем заместителем главы администрации. В Саракташском районе уже началась конкурсная процедура по выбору нового главы района. Анатолий Тарасов в июне подал документы для участия в конкурсе. Выбрать нового главу должны в сентябре.

Ани Айвазян