Суд оставил одно название

Пензенское ООО «Аптеки Витаэкспресс» выплатит самарскому ООО «Рона» (сеть аптек «Вита» и «Вита экспресс») 20 млн руб. за нарушение исключительного права на товарный знак. Кроме того, компания «Аптеки Витаэкспресс» обязана за свой счет удалить фасадные вывески собственных аптек, похожие на товарный знак «Виты». Как установил Арбитражный суд Пензенской области, право «Роны» на товарный знак возникло раньше, чем право на фирменное наименование пензенской компании. ООО «Аптеки Витаэкспресс» подало апелляционную жалобу на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарный знак ООО «Рона» включает в себя написанное на оранжевом фоне прописными буквами слово «Вита» и изображение ростка с цветком, взятое в круг

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Товарный знак ООО «Рона» включает в себя написанное на оранжевом фоне прописными буквами слово «Вита» и изображение ростка с цветком, взятое в круг

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области по иску самарского ООО «Рона» (сеть аптек «Вита» и «Вита экспресс») запретил пензенскому ООО «Аптеки Витаэкспресс» использовать в фирменном наименовании обозначение, схожее с товарным знаком «Виты». Товарный знак «Роны» включает в себя написанное на оранжевом фоне прописными буквами слово «Вита» и изображение ростка с цветком, взятое в круг. Компания из Пензы должна снять фасадные вывески со своих аптек и выплатить самарской организации 20 млн руб. компенсации. С соответствующим иском ООО «Рона», оператор сети аптек «Вита», основанной в 90х годах в Самаре, обратилось в суд в июне 2022 года.

По данным Vademecum за 2022 год, сеть «Вита» насчитывает более 2370 аптек. В Пензенской области у компании несколько десятков аптек. Выручка сети в прошлом году, по информации Vademecum, превысила 59 млрд руб. ООО «Рона», один из операторов сети, зарегистрировано в 1996 году. Общество принадлежит кипрской Niksay holdings LTD.Выручка «Роны» в 2022 году составила 5 млрд руб. Компания обладает правами на два десятка товарных знаков со словами «Вита» и эмблемой в виде ростка.

В рамках прошлых похожих судебных споров самарская компания заявляла, что за время развития в 2001–2016 годах потратила на продвижение собственного бренда 220 млн руб. Судьям были предоставлены рекламные ролики аптечной сети, буклеты, календари, листовки, дипломы и ­награды.

• Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аптеки Витаэкспресс» зарегистрировано в Пензе в 2017 году. Бенефициаром компании указана Мария Андреева. Выручка организации в 2022 году составила 70 млн руб., прибыль — 16 тыс. руб. Как указано в материалах дела в электронной картотеке суда, спорные вывески установлены над входами в четыре аптеки ответчика. Всего компании принадлежит пять аптек на территории Пензенской области. С 2017 года ООО «Аптеки Витаэкспресс» владеет правами на товарный знак «Вита экспресс», его оформление не схоже с товарным знаком самарской сети «Вита».

Как установил суд, «Роне» принадлежит исключительное право на товарный знак с 1 апреля 2016 года. «Таким образом, право истца на товарный знак истца возникло ранее, чем у ответчика право на фирменное наименование, в связи с чем правообладатель товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ имеет право требовать запрета использования фирменного наименования ответчика в определенных видах деятельности»,— говорится в решении суда. Решение должно быть исполнено в течение 10 дней с даты его вступления в законную силу, в противном случае будет начисляться неустойка в размере 200 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. ООО «Аптеки Витаэкспресс» уже подало апелляционную жалобу на решение суда. Стороны итоги суда не комментируют.

Сабрина Самедова