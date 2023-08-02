Курс доллара. Прогноз на 3–4 августа

Денис Буйволов,

аналитик Давления на нацвалюту добавляют обострения в геополитике Утратив локальную опору в виде июльского налогового периода и столкнувшись с ухудшением общерыночного фона и усилением глобального доллара, рубль продолжает выглядеть откровенно слабо. Давления на нацвалюту добавляют обострения в геополитике. Базово движение рублевого курса по-прежнему определяется соотношением ограниченного притока инвалюты со стороны экспортеров и повышенного спроса со стороны импортеров, инвесторов и выезжающих за рубеж путешественников. Всплески курсовой волатильности также можно объяснить относительно низкой ликвидностью рынка. В четверг Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июле и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу на следующий период.

Егор Жильников,

главный аналитик Благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет сдерживать ослабление рубля Тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля. По нашему мнению, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций. С одной стороны, при подобной динамике стоимость доллара может перейти в диапазон 95–96 руб., где прослеживаются новые уровни сопротивления. С другой стороны, благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет сдерживать ослабление рубля. Стоит отметить, что спрос на валюту остается стабильным в условиях ограниченной репатриации средств.

Марина Никишова,

главный экономист Ключевое давление на национальную валюту оказывают опасения относительно дисбаланса спроса и предложения По оценке банка «Зенит», в краткосрочной перспективе тренд на ослабление рубля продолжится. Ключевое давление на национальную валюту оказывают опасения относительно дисбаланса спроса и предложения, вызванного отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций. Поддержку рублю могут оказать благоприятная конъюнктура нефтяного сектора и дополнительная продажа валюты на рынке со стороны ЦБ. На конец недели диапазон 92,3–92,8 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Ослабление рубля главным образом связано с отсутствием поддержки от продажи выручки экспортерами Текущая неделя началась с роста евро и доллара. А к середине недели и китайский юань обновил свои максимумы апреля прошлого года на Московской бирже. На данный момент рубль все еще находится под давлением дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Ослабление рубля главным образом связано с отсутствием поддержки от продажи выручки экспортерами, которые закрыли рублевые потребности по уплате налогов в конце прошлого месяца. В то же время импорт набирает обороты, оказывая давление на курс рубля. Эффект же от роста цен на нефть и снижение дисконта к марке Urals, в частности, будет заметен с лагом примерно месяц. Поэтому, несмотря на этот позитивный фон, данный фактор в настоящий момент не может оказать поддержку национальной валюте.