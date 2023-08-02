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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 3–4 августа

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Текущую неделю рубль начал с резкого ослабления позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс американской валюты на Московской бирже составил 94,16 руб./$, что почти на 2,5 руб. выше значений закрытия пятницы. С завершением налогового периода рубль остался без локальной поддержки и оказался в полной власти оттока капитала из страны. Добавляло нервозности инвесторам понижение рейтинга США.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 91.00-92.00
Банк Зенит 89.00-92.00
Экспобанк 90.50-92.50
Банк Русский Стандарт 90.50-92.50
«БКС Мир инвестиций» 90.00-93.00
Консенсус-прогноз * 91.30

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«БКС Мир инвестиций»
ПСБ
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
Экспобанк
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Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Давления на нацвалюту добавляют обострения в геополитике

Утратив локальную опору в виде июльского налогового периода и столкнувшись с ухудшением общерыночного фона и усилением глобального доллара, рубль продолжает выглядеть откровенно слабо. Давления на нацвалюту добавляют обострения в геополитике. Базово движение рублевого курса по-прежнему определяется соотношением ограниченного притока инвалюты со стороны экспортеров и повышенного спроса со стороны импортеров, инвесторов и выезжающих за рубеж путешественников. Всплески курсовой волатильности также можно объяснить относительно низкой ликвидностью рынка. В четверг Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июле и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу на следующий период.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет сдерживать ослабление рубля

Тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля. По нашему мнению, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций. С одной стороны, при подобной динамике стоимость доллара может перейти в диапазон 95–96 руб., где прослеживаются новые уровни сопротивления. С другой стороны, благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет сдерживать ослабление рубля. Стоит отметить, что спрос на валюту остается стабильным в условиях ограниченной репатриации средств.

Марина Никишова,
главный экономист

Ключевое давление на национальную валюту оказывают опасения относительно дисбаланса спроса и предложения

По оценке банка «Зенит», в краткосрочной перспективе тренд на ослабление рубля продолжится. Ключевое давление на национальную валюту оказывают опасения относительно дисбаланса спроса и предложения, вызванного отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций. Поддержку рублю могут оказать благоприятная конъюнктура нефтяного сектора и дополнительная продажа валюты на рынке со стороны ЦБ. На конец недели диапазон 92,3–92,8 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Ослабление рубля главным образом связано с отсутствием поддержки от продажи выручки экспортерами

Текущая неделя началась с роста евро и доллара. А к середине недели и китайский юань обновил свои максимумы апреля прошлого года на Московской бирже. На данный момент рубль все еще находится под давлением дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Ослабление рубля главным образом связано с отсутствием поддержки от продажи выручки экспортерами, которые закрыли рублевые потребности по уплате налогов в конце прошлого месяца. В то же время импорт набирает обороты, оказывая давление на курс рубля. Эффект же от роста цен на нефть и снижение дисконта к марке Urals, в частности, будет заметен с лагом примерно месяц. Поэтому, несмотря на этот позитивный фон, данный фактор в настоящий момент не может оказать поддержку национальной валюте.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Летом традиционно повышается спрос населения на валюту на фоне сезона отпусков

До конца недели мы повышаем торговый диапазон до 93–96 руб./$. На фоне снижения аппетита к риску на мировых рынках из-за понижения кредитного рейтинга США рейтинговым агентством Fitch спрос на хеджирование позиций через покупку доллара повысился. Для российской валюты дополнительно происходит снижение экспортных поступлений с одновременным ростом импортных потоков на фоне постепенного восстановления спроса со стороны экономики и населения. Также летом традиционно повышается спрос населения на валюту на фоне сезона отпусков. Эти факторы оказывают давление на российский рубль. С другой стороны, мы по-прежнему считаем, что фактор растущих нефтяных котировок еще не в полной мере отыгран в курсе национальной валюты. Кроме этого, снижение уровня геополитической напряженности, а также повышение аппетита к риску на мировых рынках капитала приведет к стабилизации курса на отметках ниже 90 руб./$, но это скорее среднесрочная перспектива.

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