«Российского заказчика сложно удивить»

Основатель сети интерьерных салонов премиум-класса «Шато де Вэссель» Ирина Печерская рассказала «Деньгам» о популяризации дизайна в России и о том, как дизайн премиум-класса становится выгодной инвестицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель сети интерьерных салонов премиум-класса «Шато де Вэссель» Ирина Печерская

Фото: Из личного архива «Шато де Вэссель» Основатель сети интерьерных салонов премиум-класса «Шато де Вэссель» Ирина Печерская

Фото: Из личного архива «Шато де Вэссель»

— Ваша компания на российском рынке уже 30 лет. Как все начиналось?

— Изначально это был семейный бизнес, компания занималась исключительно оптово-розничной торговлей бытовой техникой для дома. Но в какой-то момент мы поняли, что растет спрос и на сопутствующие товары: покупая варочную панель, клиент хочет купить и посуду. Следующий шаг — оформление пространства кухни в определенном стиле. Заказчик стал живо интересоваться тенденциями, охотнее тратить на премиальные бренды, в результате к 2013 году сформировалась общая концепция нашего проекта — «кухни-техника-посуда». Мы открыли первый магазин сети под вывеской «Шато де Вэссель» («Замок посуды», фр.) в МТК «Европарк» на Рублевском шоссе. Сегодня открыт также второй салон в «Vegas Крокус Сити».

— Вы специализировались на французских производителях?

— Франция — это столица моды. В Париже проходит крупнейшая выставка посуды, предметов сервировки и декора — Maison & Objet. Постепенно география проектов расширялась, а вместе с тем и ассортимент. И сегодня в салоне представлены Wedgwood, Rosenthal, Cristel, Miele, Nolte, L’Ottocento, Gaggenau, KitchenAid. С сентября в наших магазинах можно будет приобрести еще мебель для столовых и лаундж-зон, а также дизайнерский свет.

— Как вы добиваетесь лояльности клиентов?

— Мы регулярно проводим исследования, чтобы узнать нашего клиента лучше, понять, какие у него запросы и потребности. 70% покупателей возвращаются к нам повторно. Как показывает опыт, кухня — одна из основных статей расходов при строительстве. Как правило, проект занимает время и требует личной вовлеченности. По моему опыту, российского заказчика сложно чем-то удивить, особенно в люксовом сегменте. Разве — оперативностью, точностью и порядочностью ведения бизнеса. Важной инвестицией для нас стал сток. В 90% случаев и техника, и посуда уже присутствуют на нашем складе в Москве. Это позволяет не обещать доставку через полгода, а мгновенно передать товар из рук в руки.

— Как интерьерный рынок отреагировал на санкции?

— Рынок быстро перестроился. Появилось множество брендов, которые представлены только в России, с производством в Китае и Турции. Комплект такой техники из четырех-пяти предметов может обойтись и в 150 тыс. руб. По-прежнему можно купить технику европейских и американских производителей (от 300 тыс. руб. и выше). Бытовая техника может составлять порядка 30–50% от стоимости кухни. Но в наших салонах чаще всего цена бытовой техники составляет 50–70% от общего бюджета кухни. Если говорить о цене кухни уже вместе с техникой, тут многое зависит от бюджета и предпочтений клиента. Если это кухня европейского производства — от 1,5–1,7 млн до 10–30 млн руб. Иногда техника гораздо дороже кухни. Один холодильник американского бренда Sub-Zero, например, будет стоить от 1 млн руб. и выше.

— Кто занимался дизайн-проектом салонов?

— Супруг нарисовал проект от руки. Была идея — оформить салон по образу обстановки французского замка. Премиальные продукты, которые мы представляем, определили уровень вложений в оформление пространства и материалы. Тщательно прорабатывался каждый сантиметр, при 3 тыс. кв. м общей площади. Для сводов мы заказали 12 тыс. бельгийских кирпичей по €7 за штуку. Работа над интерьерами продолжалась около года. Но результат определенно стоил затраченных усилий.

— Есть ли в салоне услуга консультации дизайнера?

— У нас в штате есть как дизайнеры, проектирующие исключительно кухни, так и архитекторы-дизайнеры, создающие интерьеры под ключ. Услуги дизайнера, как правило, стоят в рамках 5% от всей сметы. Но все индивидуально. Бюджет зависит от поставленных задач и сложности проекта, а также необходимости архитектурного надзора. Этот сервис востребован: у нас всегда в работе находится от пяти до восьми проектов в год одновременно.

— Открыты ли продажи онлайн?

— Онлайн-шопинг в интерьерном сегменте больше подходит для готовых, понятных и не очень дорогих решений. Чем выше цена, тем скорее у заказчика возникнет желание приехать в салон и самостоятельно ознакомиться с продуктом. В салонах постоянно находится наш шеф-повар, вместе с которым можно даже приготовить свое любимое блюдо, воспользовавшись техникой или посудой с экспозиции. В нашем онлайн-магазине можно купить все, что продается со склада. Но большая часть заказов — это бытовая техника и посуда. При мгновенной оплате действует 5-процентная скидка. Накопительные клиентские карты можно использовать и при онлайн-, и при офлайн-покупках.

Беседовала Елена Кананыкина