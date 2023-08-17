«Мы предлагаем уникальные комбопродукты на стыке банковских и телеком-услуг»

Генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова, год назад возглавившая компанию, о том, как банковскому оператору связи выдерживать конкуренцию с телекоммуникационными компаниями, строить рентабельный бизнес и обеспечивать безопасность общения клиентов и сохранность их данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанк Мобайл Генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанк Мобайл

— Вы возглавили Газпромбанк Мобайл в ноябре прошлого года. Какие основные задачи стояли перед вами?

— MVNO-оператор (Mobile Virtual Network Operator, виртуальный оператор мобильной связи, использующий инфраструктуру другой компании для развития и продажи своих услуг.— "Деньги") — это все же не классический телеком, поэтому мое отношение к Газпромбанк Мобайл было как к чему-то новому, нестандартному, интересному.

Когда я пришла, уже были внедрены базовые технологии, настроены каналы продаж. Но это был еще стартап. И нашей главной задачей стало расширение бизнеса. Мы разрабатывали и запускали новые продукты, развивали совместные предложения с Газпромбанком и наращивали абонентскую базу.

— Во сколько оцениваются инвестиции в Газпромбанк Мобайл?

— Инвестиции в Газпромбанк Мобайл превысили 1 млрд руб. В ближайший год потребуются дополнительные инвестиции, но уже не в таком объеме. Наша задача — выйти на самостоятельное финансирование к 2025 году.

— На каких принципах вы выстраиваете работу в компании?

— Принципы, которые мне близки, легли в основу ценностей компании Газпромбанк Мобайл. В первую очередь мы всегда помним, что создаем продукт, ориентированный на клиента, помним, что он должен удовлетворять его потребности и решать его задачи.

Мы стремимся закладывать в нашу работу принципы предпринимательского подхода, когда члены команды понимают конечный результат и стараются максимизировать эффект от своих проектов, понимают, в какой точке они находятся сейчас и где хотят оказаться через неделю, месяц, год.

Мы не забываем, что Газпромбанк Мобайл — это часть большой экосистемы. И команда нашего проекта не только сильная и разносторонняя, но и, самое главное, гибкая, готовая к быстрым изменениям в рамках большой экосистемы.

— В чем заключается ваша принадлежность к экосистеме банка?

— Мы в принципе не работаем в отрыве от банка.

Клиенты Газпромбанк Мобайл могут получить повышенную ставку по накопительному счету в Газпромбанке — для клиентов Газпромбанк Мобайл она выше на 0,5%.

Они получают бонусы при пользовании кредитными картами. Сейчас мы запускаем возможность приоритетного дозвона в колл-центр Газпромбанка для наших клиентов. Для них будет работать выделенная линия.

Недостаточно придумать и продать дешевый тариф, нужно понять, как долго и, главное, для чего клиент будет с нами. Рынок телекома сегодня очень насыщен, очень конкурентен, люди приобретают отдельную сим-карту для каждой отдельной цели: личное общение, работа, умные устройства, сайты покупки/продажи вещей… Поэтому наше самостоятельное существование в отрыве от банка было бы нецелесообразно. А в совокупности с банковскими услугами это уже становится интересно.

— Какие основные тренды вы видите в целом на рынке телекома?

— Операторы сейчас уделяют особое внимание безопасности своих клиентов. Это не только тренд, но и, увы, необходимость.

— За счет чего банковские мобильные операторы могут конкурировать с традиционным телекомом? Как вы привлекаете клиентов?

— Мы стараемся разрабатывать продукты для клиентов банка. Выделяемся мы как раз тем, что предоставляем не просто выгодную связь, но еще и финансовые привилегии в Газпромбанке. Это уникальные комбопродукты на стыке банковских и телеком-услуг.

— А что насчет безопасности? Газпромбанк Мобайл — банковский оператор. Основной целью мошенников становятся средства абонентов на счетах в банках.

— Для защиты средств клиентов мы запустили комплексный проект, который назвали «Цифровой иммунитет». В него входит бесплатная услуга «Антиспам», которая определяет, кто звонит нашему абоненту, и дает подсказку: полезный это звонок или мошеннический. В начале июня заработала система верификации вызовов, которая призвана бороться с подменой номеров. Мы сразу увидели эффект: только в первые три дня система заблокировала более 40 тыс. мошеннических звонков. До конца года будут запущены новые сервисы защиты наших клиентов не только от телефонных, но и от банковских мошенников.

Один из ключевых — интеллектуальная антифрод-система. Она позволит защитить средства клиентов на счетах в банке от социального мошенничества. На основе консолидированной информации о вызове или нетипичного поведения клиента система поймет, что клиент контактировал с мошенником или его телефон находится в руках злоумышленника, и приостановит подозрительную транзакцию.

— Можно ли стать клиентом Газпромбанк Мобайл и не быть при этом клиентом Газпромбанка?

— Конечно, в первую очередь наши продукты ориентированы на клиентов банка. Но есть и другие продукты, которые мы реализуем совместно с другими партнерами. Например, нашу сим-карту можно оформить на АЗС «Газпромнефть», у нас есть совместная программа лояльности, с ней можно получать скидку на связь до 50% в зависимости от пролива топлива в месяц. Также мы пилотируем сотрудничество с «Почтой России», давно сотрудничаем с подпиской «Огонь», сервисом UDS и другими.

— В начале апреля вы полностью обновили тарифную линейку, и теперь ваши абоненты могут решать, как оплачивать связь — раз в месяц, раз в полгода или раз в год. Обновление оказалось удачным? Какие тарифы пользуются наибольшим спросом?

— Да, в апреле мы пересмотрели линейку тарифов и запустили новое предложение под названием «#РАЗУМНЫЙВЫБОР». Наполнение тарифов в этой линейке стало больше соответствовать запросам клиента: он получает достаточный объем минут и гигабайт при сохранении выгодной стоимости. Более того, мы предоставили возможность оплачивать услуги связи на 6 или 12 месяцев вперед и получать скидку. Теперь именно эти продукты занимают основной объем продаж. Конечно, у клиента есть возможность оплачивать услуги ежемесячно. При этом он все равно получает возможность экономить на связи до 50%, используя для оплаты карту Газпромбанка. А при оплате связи кредитными картами Газпромбанка абонентская плата вернется клиенту бонусами на мобильный счет.

Мария Иванова