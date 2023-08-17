РПЛ — российская прибыльная лига

Российский инвестиционный чемпионат (РИЧ) активно развивается — в первом РИЧ было всего пять призовых категорий, в Кубке РИЧ, победителей которого наградили в начале августа, их было уже шесть. В новом чемпионате, старт которого намечен на сентябрь, ожидается еще больше категорий. Более того, если в первом чемпионате было 50 призовых денежных мест, то в новом чемпионате будет 40 тыс. выигравших — организаторы планируют, что к активным трейдерам присоединятся и обычные стратегические инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено PR-отделом Тинькофф Фото: Предоставлено PR-отделом Тинькофф

В начале августа были вручены награды Кубка Российского инвестиционного чемпионата, впервые проведенного Тинькофф Инвестициями с 31 марта по 26 мая этого года, в котором приняли участие более чем 125 тыс. участников из различных регионов страны. Суммарно все участники соревнований смогли заработать почти полмиллиарда рублей — 485,617 млн — за время проведения турнира. По правилам Кубка в соревновании могли принять участие любые инвесторы, имеющие брокерский счет в Тинькофф Инвестициях и зарегистрированные в социальной сети для инвесторов «Пульс». Кроме победителя Кубка, который определялся по максимальной прибыли в рублях, полученной в рамках состязания, были и победители в отдельных номинациях, показавшие наибольшую доходность в своей нише. Общий призовой фонд турнира составил 50 млн руб., а главный победитель получил кубок, изготовленный в одном экземпляре и 1 млн руб. плюс к той прибыли, которую он получил в ходе торгов.

Все участники Кубка инвестировали собственные средства, поэтому их главной задачей было приумножение капитала, однако дух соперничества, а также серьезные призовые, которые полагались призерам соревнования, добавляли остроты «торговым войнам». В среднем на одного инвестора, показавшего доходность выше 100%, приходилось 3,8 тыс. сделок. Самой популярной бумагой для торгов среди всех призеров турнира стали обыкновенные акции Газпрома (GAZP), также в топ-3 по популярности вошли обыкновенные акции Сбербанка (SBER) и Яндекса (YNDX). Стоит отметить, что многие заметно продвигались в рейтинге, зарабатывая на фьючерсах на бумаги $SBER и $MOEX, при этом некоторые из получивших призы показали всю доходность исключительно на фьючерсах на акции Сбербанка.

Абсолютным обладателем Кубка РИЧ стал участник с никнеймом ElliTemur в социальной сети для инвесторов «Пульс», который заработал 88,6 млн руб., показав доходность в 87,20%. По его словам, для того, чтобы быть успешным инвестором, надо понимать и следовать рыночным трендам, учиться на ошибках, анализировать их, делать осознанные действия и всегда думать о хорошем.

«Начинающим инвесторам могу посоветовать следующее: приходить на биржу с деньгами, которые вы готовы потерять, изучать рынок, компании, присматриваться»,— говорит победитель Кубка РИЧ.

При этом он показал далеко не лучшую доходность — по этому показателю победителем Кубка РИЧ среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб. стал участник с никнеймом @Pyaasa, которому удалось за время соревнования увеличить свой капитал на 236,05%. В качестве денежного приза организаторы вручили ему 1,5 млн руб. В категории инвесторов с портфелями до 1 млн руб. наилучшую доходность показал участник с никнеймом @vladi_trade — 447,61%, получивший приз в 1 млн руб. Среди тех инвесторов, чьи портфели не превышали 500 тыс. руб., с доходностью 358,30% победил участник с никнеймом @zitane (приз 700 тыс. руб.). В категории инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб. победителем стал участник с никнеймом @skeiN показавший доходность 443,89% (приз 500 тыс. руб.). А самую выдающуюся доходность продемонстрировал участник с никнеймом @kvalood — 4703,48%, соревновавшийся с другими инвесторами, портфель которых не превышал 50 тыс. руб. (приз — 300 тыс. руб.). Всего призеров Кубка РИЧ, получивших награды за самую высокую доходность инвестиций, было 50, и каждый из них получил денежные призы от 70 тыс. до 1,5 млн руб. Общий призовой фонд Кубка РИЧ составил 50 млн руб.

Как рассказал руководитель РИЧ Марат Ишмеев, в условиях, когда котировки российского фондового рынка демонстрируют устойчивый рост, интерес к участию в таких событиях, как Кубок РИЧ, со стороны пользователей Тинькофф Инвестиций также увеличивается. «Мы стараемся их вовлекать, разрабатываем турниры различных форматов»,— пояснил он. По его словам, Кубок РИЧ — первый турнир, где победитель определялся по показателю самого высокого абсолютного дохода, но при этом сохранялись и призы за максимальную относительную доходность. Марат Ишмеев также приоткрыл планы организаторов турнира на изменения в ежегодном Российском инвестиционном чемпионате, который стартует этой осенью,— в нем будет новая номинация для долгосрочных инвесторов. Таким образом, по его словам, еще больше людей смогут посоревноваться в умении управлять капиталом. «Мы рады, что участниками и победителями становятся очень разные люди — от совсем молодых студентов до профессиональных трейдеров, и для новичков это отличная возможность попробовать свои силы, а для профессионалов — посоревноваться "в своей лиге"»,— рассказал Марат Ишмеев.

Как пояснили в Тинькофф Инвестициях, второй ежегодный Российский инвестиционный чемпионат будет состоять из двух этапов: первый пройдет с 11 сентября по 21 октября, второй — с 23 октября по 2 декабря. При этом у каждого этапа будет своя концепция. Первый этап получил название «Победить может каждый». Его особенность в том, что вместо 50 призовых денежных мест будет 40 тыс. мест, между которыми будет распределено 40 млн руб. Таким образом на денежный приз смогут рассчитывать не только сверхактивные трейдеры, но и обычные инвесторы, действующие в рамках своей повседневной стратегии. Второй этап называется «Победит лучший» — здесь будет только десять призовых мест в каждой категории. «Но думаем в сторону увеличения числа различных номинаций для инвесторов, которые не так активно торгуют,— хотим, чтобы было соревнование между активными трейдерами и обычными инвесторами»,— поделились планами в Тинькофф Инвестициях.

В апреле этого года были подведены итоги Российского инвестиционного чемпионата, турниром сателлитом которого стал Кубок РИЧ. В его рамках приняли участие в общей сложности 250 тыс. российских инвесторов и трейдеров. По завершении соревнования 100 участников, которые продемонстрировали наибольшую доходность, получили вознаграждение в размере от 70 тыс. до 2,5 млн руб. Призовой фонд соревнования составил 100 млн руб. В первом Российском инвестиционном чемпионате призы разыгрывались между участниками, показавшими наивысшую доходность на каждом из этапов, в пяти различных категориях в зависимости от размера инвестиционного портфеля: самый маленький, 10 тыс. руб.,— это суперлегкий вес, миллион и более — вес супертяжелый.

В ходе соревнований каждый участник мог видеть свое место в турнирной таблице в режиме реального времени. Средняя доходность победителей РИЧ-2022 среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб., составила 88%, с портфелем до 1 млн руб.— 94%, с портфелями до 500 тыс. руб.— 180%, до 100 тыс. руб.— 146%, до 50 тыс. руб.— 309%. Самой популярной бумагой для сделок среди всех победителей двух этапов конкурса стала «Тинькофф Вечный портфель RUB». В топ-3 по популярности сделок также вошли обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома. Лидеры РИЧ — участники, которые в каждой из пяти весовых категорий как в первом, так и во втором этапе конкурса занимали первые места,— чаще всего покупали и продавали акции Astra Space.

Победитель в самой тяжелой весовой категории (свыше 1 млн руб.) с никнеймом в соцсети для инвесторов «Пульс» @a_Sparrow из Санкт- Петербурга окончил магистратуру в академии РАНХиГС по специальности «региональная экономика». Последние несколько лет его деятельность была связана с фондовым рынком. По его словам, в инвестиции он пришел после того, как выяснил, что доступ к торговле акциями через банк «Тинькофф», в том числе через мобильное приложение, заметно упрощает выход на фондовый рынок обычному инвестору. «Победить мне позволило четкое соблюдение психологии трейдера, риск-менеджмента и последовательности — в долгосрочной перспективе невозможно добиться прогнозируемых результатов, если вы не будете соблюдать эти правила»,— говорит он. При этом, по его словам, в РИЧ он использовал свою обычную стратегию — торговал в удовольствие, как и раньше, и «определенная доля везения помогла в итоге занять первое место в первом этапе чемпионата».

Победитель первого этапа РИЧ-2022 в средней весовой категории (среди инвесторов с портфелями до 500 тыс. руб.) — участник с никнеймом соцсети для инвесторов «Пульс» @Hi1985 из Санкт-Петербурга — работает на заводе, а по образованию сварщик. На бирже он с весны 2021 года. По его словам, у него нет постоянной возможности следить за рынком, поэтому он сфокусирован на совершении среднесрочных сделок. «Сама стратегия, можно сказать, пока только в разработке, стараюсь придерживаться по большей степени каких-то своих собственных идей, и для меня это первый опыт участия в таких инвестсоревнованиях»,— говорит инвестор.

Победитель сразу двух этапов в суперлегкой весовой категории (среди инвесторов с портфелем до 50 тыс. руб.) с никнеймом в соцсети для инвесторов «Пульс» @avokadina из Москвы окончила МПГУ с красным дипломом по специальности «дефектолог», но по профессии не работала. По словам победителя, биржевая игра начала захватывать ее в 2020 году, когда она еще училась в институте на последних курсах и часто торговала прямо на парах. После окончания института она с головой погрузилась в увлекательный мир трейдинга и с тех самых пор это стало ее основной деятельностью, не пропустила ни одной торговой сессии. «Победить в турнире мне помогло соблюдение риск-менеджмента, упорство и немного удачи, также хорошо подгоняли и не давали расслабиться ближайшие преследователи в турнирной таблице»,— говорит она. По ее мнению, нужно обязательно анализировать свои сделки — и прибыльные, и убыточные, проводить так называемую работу над ошибками. «Еще я часто анализирую сделки успешных трейдеров и пытаюсь понять, почему они вошли в ту или иную сделку, благодаря этому можно улучшить свою торговлю»,— говорит победитель РИЧ-2022.

Победители Российского инвестиционного чемпионата-2022 Среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб.: @a_Sparrow — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +77,33%, денежный приз — 1,5 млн руб.

@oakenfold — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +142%, денежный приз — 2,5 млн руб. Среди инвесторов с портфелями до 1 млн руб.: @Vladislavzz — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +103,17%, денежный приз — 1 млн руб.

@Akolob — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +160%, денежный приз — 1,5 млн руб. Среди инвесторов с портфелями до 500 тыс. руб.: @Hi1985 — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +313,70%, денежный приз — 700 тыс. руб.

@Y1N — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +286%, денежный приз — 1 млн руб. Среди инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб.: @Akolob — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +518,45%, приз — 500 тыс. руб.

@aspiretocode — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +361%, денежный приз — 700 тыс. руб. Среди инвесторов с портфелем до 50 тыс. руб.: @avokadina — победитель первого и второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +476,85 и +766% соответственно, денежный приз — 300 тыс. и 500 тыс. руб.

Максим Буйлов