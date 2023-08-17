Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РПЛ — российская прибыльная лига

Чемпионат среди инвесторов набирает обороты

Российский инвестиционный чемпионат (РИЧ) активно развивается — в первом РИЧ было всего пять призовых категорий, в Кубке РИЧ, победителей которого наградили в начале августа, их было уже шесть. В новом чемпионате, старт которого намечен на сентябрь, ожидается еще больше категорий. Более того, если в первом чемпионате было 50 призовых денежных мест, то в новом чемпионате будет 40 тыс. выигравших — организаторы планируют, что к активным трейдерам присоединятся и обычные стратегические инвесторы.

Фото: Предоставлено PR-отделом Тинькофф

Фото: Предоставлено PR-отделом Тинькофф

В начале августа были вручены награды Кубка Российского инвестиционного чемпионата, впервые проведенного Тинькофф Инвестициями с 31 марта по 26 мая этого года, в котором приняли участие более чем 125 тыс. участников из различных регионов страны. Суммарно все участники соревнований смогли заработать почти полмиллиарда рублей — 485,617 млн — за время проведения турнира. По правилам Кубка в соревновании могли принять участие любые инвесторы, имеющие брокерский счет в Тинькофф Инвестициях и зарегистрированные в социальной сети для инвесторов «Пульс». Кроме победителя Кубка, который определялся по максимальной прибыли в рублях, полученной в рамках состязания, были и победители в отдельных номинациях, показавшие наибольшую доходность в своей нише. Общий призовой фонд турнира составил 50 млн руб., а главный победитель получил кубок, изготовленный в одном экземпляре и 1 млн руб. плюс к той прибыли, которую он получил в ходе торгов.

Все участники Кубка инвестировали собственные средства, поэтому их главной задачей было приумножение капитала, однако дух соперничества, а также серьезные призовые, которые полагались призерам соревнования, добавляли остроты «торговым войнам». В среднем на одного инвестора, показавшего доходность выше 100%, приходилось 3,8 тыс. сделок. Самой популярной бумагой для торгов среди всех призеров турнира стали обыкновенные акции Газпрома (GAZP), также в топ-3 по популярности вошли обыкновенные акции Сбербанка (SBER) и Яндекса (YNDX). Стоит отметить, что многие заметно продвигались в рейтинге, зарабатывая на фьючерсах на бумаги $SBER и $MOEX, при этом некоторые из получивших призы показали всю доходность исключительно на фьючерсах на акции Сбербанка.

Абсолютным обладателем Кубка РИЧ стал участник с никнеймом ElliTemur в социальной сети для инвесторов «Пульс», который заработал 88,6 млн руб., показав доходность в 87,20%. По его словам, для того, чтобы быть успешным инвестором, надо понимать и следовать рыночным трендам, учиться на ошибках, анализировать их, делать осознанные действия и всегда думать о хорошем.

«Начинающим инвесторам могу посоветовать следующее: приходить на биржу с деньгами, которые вы готовы потерять, изучать рынок, компании, присматриваться»,— говорит победитель Кубка РИЧ.

При этом он показал далеко не лучшую доходность — по этому показателю победителем Кубка РИЧ среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб. стал участник с никнеймом @Pyaasa, которому удалось за время соревнования увеличить свой капитал на 236,05%. В качестве денежного приза организаторы вручили ему 1,5 млн руб. В категории инвесторов с портфелями до 1 млн руб. наилучшую доходность показал участник с никнеймом @vladi_trade — 447,61%, получивший приз в 1 млн руб. Среди тех инвесторов, чьи портфели не превышали 500 тыс. руб., с доходностью 358,30% победил участник с никнеймом @zitane (приз 700 тыс. руб.). В категории инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб. победителем стал участник с никнеймом @skeiN показавший доходность 443,89% (приз 500 тыс. руб.). А самую выдающуюся доходность продемонстрировал участник с никнеймом @kvalood — 4703,48%, соревновавшийся с другими инвесторами, портфель которых не превышал 50 тыс. руб. (приз — 300 тыс. руб.). Всего призеров Кубка РИЧ, получивших награды за самую высокую доходность инвестиций, было 50, и каждый из них получил денежные призы от 70 тыс. до 1,5 млн руб. Общий призовой фонд Кубка РИЧ составил 50 млн руб.

Как рассказал руководитель РИЧ Марат Ишмеев, в условиях, когда котировки российского фондового рынка демонстрируют устойчивый рост, интерес к участию в таких событиях, как Кубок РИЧ, со стороны пользователей Тинькофф Инвестиций также увеличивается. «Мы стараемся их вовлекать, разрабатываем турниры различных форматов»,— пояснил он. По его словам, Кубок РИЧ — первый турнир, где победитель определялся по показателю самого высокого абсолютного дохода, но при этом сохранялись и призы за максимальную относительную доходность. Марат Ишмеев также приоткрыл планы организаторов турнира на изменения в ежегодном Российском инвестиционном чемпионате, который стартует этой осенью,— в нем будет новая номинация для долгосрочных инвесторов. Таким образом, по его словам, еще больше людей смогут посоревноваться в умении управлять капиталом. «Мы рады, что участниками и победителями становятся очень разные люди — от совсем молодых студентов до профессиональных трейдеров, и для новичков это отличная возможность попробовать свои силы, а для профессионалов — посоревноваться "в своей лиге"»,— рассказал Марат Ишмеев.

Как пояснили в Тинькофф Инвестициях, второй ежегодный Российский инвестиционный чемпионат будет состоять из двух этапов: первый пройдет с 11 сентября по 21 октября, второй — с 23 октября по 2 декабря. При этом у каждого этапа будет своя концепция. Первый этап получил название «Победить может каждый». Его особенность в том, что вместо 50 призовых денежных мест будет 40 тыс. мест, между которыми будет распределено 40 млн руб. Таким образом на денежный приз смогут рассчитывать не только сверхактивные трейдеры, но и обычные инвесторы, действующие в рамках своей повседневной стратегии. Второй этап называется «Победит лучший» — здесь будет только десять призовых мест в каждой категории. «Но думаем в сторону увеличения числа различных номинаций для инвесторов, которые не так активно торгуют,— хотим, чтобы было соревнование между активными трейдерами и обычными инвесторами»,— поделились планами в Тинькофф Инвестициях.

В апреле этого года были подведены итоги Российского инвестиционного чемпионата, турниром сателлитом которого стал Кубок РИЧ. В его рамках приняли участие в общей сложности 250 тыс. российских инвесторов и трейдеров. По завершении соревнования 100 участников, которые продемонстрировали наибольшую доходность, получили вознаграждение в размере от 70 тыс. до 2,5 млн руб. Призовой фонд соревнования составил 100 млн руб. В первом Российском инвестиционном чемпионате призы разыгрывались между участниками, показавшими наивысшую доходность на каждом из этапов, в пяти различных категориях в зависимости от размера инвестиционного портфеля: самый маленький, 10 тыс. руб.,— это суперлегкий вес, миллион и более — вес супертяжелый.

В ходе соревнований каждый участник мог видеть свое место в турнирной таблице в режиме реального времени. Средняя доходность победителей РИЧ-2022 среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб., составила 88%, с портфелем до 1 млн руб.— 94%, с портфелями до 500 тыс. руб.— 180%, до 100 тыс. руб.— 146%, до 50 тыс. руб.— 309%. Самой популярной бумагой для сделок среди всех победителей двух этапов конкурса стала «Тинькофф Вечный портфель RUB». В топ-3 по популярности сделок также вошли обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома. Лидеры РИЧ — участники, которые в каждой из пяти весовых категорий как в первом, так и во втором этапе конкурса занимали первые места,— чаще всего покупали и продавали акции Astra Space.

Победитель в самой тяжелой весовой категории (свыше 1 млн руб.) с никнеймом в соцсети для инвесторов «Пульс» @a_Sparrow из Санкт- Петербурга окончил магистратуру в академии РАНХиГС по специальности «региональная экономика». Последние несколько лет его деятельность была связана с фондовым рынком. По его словам, в инвестиции он пришел после того, как выяснил, что доступ к торговле акциями через банк «Тинькофф», в том числе через мобильное приложение, заметно упрощает выход на фондовый рынок обычному инвестору. «Победить мне позволило четкое соблюдение психологии трейдера, риск-менеджмента и последовательности — в долгосрочной перспективе невозможно добиться прогнозируемых результатов, если вы не будете соблюдать эти правила»,— говорит он. При этом, по его словам, в РИЧ он использовал свою обычную стратегию — торговал в удовольствие, как и раньше, и «определенная доля везения помогла в итоге занять первое место в первом этапе чемпионата».

Победитель первого этапа РИЧ-2022 в средней весовой категории (среди инвесторов с портфелями до 500 тыс. руб.) — участник с никнеймом соцсети для инвесторов «Пульс» @Hi1985 из Санкт-Петербурга — работает на заводе, а по образованию сварщик. На бирже он с весны 2021 года. По его словам, у него нет постоянной возможности следить за рынком, поэтому он сфокусирован на совершении среднесрочных сделок. «Сама стратегия, можно сказать, пока только в разработке, стараюсь придерживаться по большей степени каких-то своих собственных идей, и для меня это первый опыт участия в таких инвестсоревнованиях»,— говорит инвестор.

Победитель сразу двух этапов в суперлегкой весовой категории (среди инвесторов с портфелем до 50 тыс. руб.) с никнеймом в соцсети для инвесторов «Пульс» @avokadina из Москвы окончила МПГУ с красным дипломом по специальности «дефектолог», но по профессии не работала. По словам победителя, биржевая игра начала захватывать ее в 2020 году, когда она еще училась в институте на последних курсах и часто торговала прямо на парах. После окончания института она с головой погрузилась в увлекательный мир трейдинга и с тех самых пор это стало ее основной деятельностью, не пропустила ни одной торговой сессии. «Победить в турнире мне помогло соблюдение риск-менеджмента, упорство и немного удачи, также хорошо подгоняли и не давали расслабиться ближайшие преследователи в турнирной таблице»,— говорит она. По ее мнению, нужно обязательно анализировать свои сделки — и прибыльные, и убыточные, проводить так называемую работу над ошибками. «Еще я часто анализирую сделки успешных трейдеров и пытаюсь понять, почему они вошли в ту или иную сделку, благодаря этому можно улучшить свою торговлю»,— говорит победитель РИЧ-2022.

Победители Российского инвестиционного чемпионата-2022

Среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб.:

  • @a_Sparrow — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +77,33%, денежный приз — 1,5 млн руб.
  • @oakenfold — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +142%, денежный приз — 2,5 млн руб.

Среди инвесторов с портфелями до 1 млн руб.:

  • @Vladislavzz — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +103,17%, денежный приз — 1 млн руб.
  • @Akolob — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +160%, денежный приз — 1,5 млн руб.

Среди инвесторов с портфелями до 500 тыс. руб.:

  • @Hi1985 — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +313,70%, денежный приз — 700 тыс. руб.
  • @Y1N — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +286%, денежный приз — 1 млн руб.

Среди инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб.:

  • @Akolob — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +518,45%, приз — 500 тыс. руб.
  • @aspiretocode — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +361%, денежный приз — 700 тыс. руб.

Среди инвесторов с портфелем до 50 тыс. руб.:

  • @avokadina — победитель первого и второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +476,85 и +766% соответственно, денежный приз — 300 тыс. и 500 тыс. руб.

Максим Буйлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...