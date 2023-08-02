Смольный: живущие на первых этажах петербуржцы не обязаны платить за лифты

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что владельцы и жильцы квартир на первых этажах не обязаны платить за услуги содержания лифтов и их ремонт. При этом ранее стало известно, что подобная плата станет обязательной и для них с 2024 года.

Господин Повелий в ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому рассказал, что выплаты начисляются по регламенту, составленному комитетом по тарифам в декабре 2022 года. Согласно нему, жители первых этажей, квартиры которых находятся отдельно от подъезда с лифтами, освобождаются от платежей.

При этом с 1 января 2024 года выплата будет начисляться всем.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте