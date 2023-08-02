Автопутешествия набирают скорость

В Челябинске этим летом на 64% вырос спрос на автомобильные экскурсии и поездки с водителями-гидами по сравнению с июнем–июлем 2022 года. Такой вывод сделали эксперты «Авито Услуг». В целом по России предложений от организаторов автомобильных экскурсий и водителей гидов за год стало больше почти в 2,5 раза. Эксперты связывают рост интереса к таким услугам с удорожанием отдыха у туроператоров и стремлением туристов совместить несколько видов отдыха.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты связывают повышение интереса к автобусным турам с ростом цен на путевки по России и за рубеж

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Эксперты связывают повышение интереса к автобусным турам с ростом цен на путевки по России и за рубеж

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июне–июле на «Авито» в Челябинске спрос на автомобильные экскурсии и услуги водителей-гидов в рамках путешествий по Челябинской области и другим регионам вырос на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 24% увеличился интерес к другим видам транспортных перевозок. В их числе услуги по доставке людей и оборудования к месту начала похода, организации встреч в аэропорту и междугородних поездок. Об этом сообщается в исследовании «Авито Услуг».

Чаще всего челябинцы этим летом предпочитали совершать автомобильные экскурсии по своему региону. Наиболее востребованным направлением стал Златоуст. Всего на долю жителей Челябинска пришлось 2% от всех запросов на туристические поездки с водителем в стране.

Руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева отмечает, что по мере развития внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться услугами водителей для передвижения по туристическим регионам на автотранспорте.

«За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона — местные водители смогут показать заказчику все главные туристические места. Поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно»,— комментирует Евгения Лазарева. По ее словам, в целом по стране на «Авито Услугах» число предложений услуг гидов и экскурсий на автомобиле к прошлому году выросло почти в 2,5 раза.

Наибольший интерес к поездкам с водителем отмечен в Краснодарском крае — на его долю пришлось 9% от всех запросов по стране. Следом идут Москва и Московская область (7% от всех запросов), где востребованность таких услуг за год выросла на 48%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%). Интересом пользовались автомобильные поездки по населенным пунктам Северного Кавказа, Ростовской и Свердловской областей, Башкирскому кольцу и городам Татарстана — Раифа, Свияжск и Болгар.

Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода связывает рост спроса на автомобильные экскурсии и услуги водителей-гидов с удорожанием туристических путевок по внутренним и зарубежным направлениям.

«Увеличилась стоимость туров, в том числе и питания. В связи с этим, а также с геополитическими факторами, россияне стали заметно меньше ездить за границу. С целью сэкономить туристы стали чаще интересоваться предложениями от частных лиц, которые зачастую не платят налоги и не имеют регистрации в качестве юридических лиц и ИП. Нередко подобные нелегальные экскурсоводы уводят клиентскую базу у официальных туроператоров»,— считает Инна Лобода.

По ее словам, турпоток в регион растет, в том числе благодаря появлению национального туристического маршрута, из-за чего Челябинскую область стали чаще посещать туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. «Сыграл роль тот фактор, что многие побывали в Тюмени, Казани, на Алтае и Байкале. Поэтому интерес сместился к Уралу. Отмечу, что туристы из Челябинской области любят посещать Башкирию, Пермь и Тюмень»,— подчеркивает Инна Лобода.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев фиксирует в течение нескольких последних лет рост интереса к Челябинской области как среди южноуральских туристов, так и туристов из других регионов.

«Это связано с улучшением качества сервиса и средств размещения на территории региона. Туристами востребованы поездки в Златоуст, Миасс, Магнитогорск и Аркаим. Зачастую они предпочитают путешествовать на автомобилях ввиду нехватки мест размещения. Она наблюдается, к примеру, на том же Аркаиме. Кроме того, развитию автомобильного туризма способствует тот факт, что туристы стремятся совмещать пляжный отдых с экскурсионным. Отмечу, что развитие автотуризма осложняют неразвитость придорожного сервиса и инфраструктуры»,— рассуждает Михаил Мальцев.

Генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников считает, что спрос на поездки по региону среди автомобильных туристов будет расти благодаря постепенному повышению качества инфраструктуры для путешествий.

«В Челябинской области активно развиваются коллективные средства размещения, модульные гостиницы. В частности, модульные средства размещения планируется организовать на территории Аркаима. Также ожидается открытие новых экотроп»,— добавляет Максим Мельников. Основными проблемами для развития автомобильного туризма эксперт называет недостаточное число АЗС, санитарных остановок и точек общепита на туристических маршрутах, не всегда высокое качество дорожного полотна. «Еще одна проблема — отсутствие хороших мест размещения на трассах. Одним из решений этого может стать сдача в аренду автодомов и кемперов по всей нитке маршрута, обустройство охраняемых парковок. Однако в нашей стране серийное производство подобной техники в необходимых объемах еще не организовано»,— отмечает Максим Мельников.

Он также отмечает увеличение туристического потока в Челябинскую область. «В первом квартале регион посетили 345 тыс. человек, что на 18% больше, чем в том же периоде прошлого года. Кроме того, в УрФО Челябинская область остается одним из лидеров по числу ночевок туристов в местах размещения — в январе–марте их зафиксировано 5,2 млн. При сравнительно небольшом туристическом потоке это говорит об относительно долгом пребывании туристов в регионе»,— отмечает Максим Мельников.

Михаил Бычков