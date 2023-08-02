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Движение по улице Дыбенко будет ограничено до середины октября

Проезд по улице Дыбенко ограничат до середины октября. Изменение схем движение коснется центра Петербурга, Адмиралтейского и Пушкинского районов, рассказали 2 августа в пресс-службе Государственной административно технической инспекции.

В ГАТИ рассказали, что с 4 августа текущего года по 15 октября 2024 будет ограничен проезд по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. По 19 ноября в Адмиралтейском районе планируется установить временные ограждения. В инспекции предупредили о возможных перекрытиях движения.

В Невском районе специалисты проведут реконструкцию инженерных сетей. Движение по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта будет ограничено с 4 по 16 октября.

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