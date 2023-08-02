Министр экономического развития Прикамья заявился на конкурс по отбору главы Перми

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин подал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник, близкий к Пермской думе. Господин Соснин считается основным кандидатом на пост руководителя Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уроженец Лысьвы Эдуард Соснин возглавляет региональное министерство экономического развития с 2020 года. До этого занимался бизнесом, создавал и руководил компаниями по производству товаров для дома и сада, деревянных вешалок, а также металлогибочному и стекольному производству. Имеет высшее менеджерское образование (Высшая школа экономики). В 2018 году стал победителем Первого всероссийского конкурса «Лидеры России».

Кроме Эдуарда Соснина на пост главы Перми претендуют: руководитель Ленинского района Александр Русанов, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. Прием заявок заканчивается завтра, 3 августа.