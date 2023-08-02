Как провести онлайн-конференцию бесплатно и без ограничений времени в Gem Space

Один из самых популярных способов проводить удаленные встречи, переговоры или занятия – это видеоконференции. Такие сервисы существуют давно, но за последние несколько лет их значимость для пользователей еще больше увеличилась, в том числе из-за того, что многие и после пандемии продолжили работать в удаленном режиме, да и за период ограничений все успели оценить, насколько это удобно.

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Новые правила Zoom

Существуют разные сервисы для проведения удаленных конференций, один из распространенных среди пользователей – Zoom. Многих привлекает возможность проводить бесплатные сессии по 40 минут: для непродолжительных встреч и занятий этого времени хватит.

Особенно этот формат встреч онлайн распространен среди представителей малого бизнеса и частных специалистов. И именно на них в первую очередь отразилось нововведение от Zoom: теперь повторно подключиться с бесплатным доступом можно только через 10 минут после завершения предыдущего звонка. Это означает, что если вы проводите деловую встречу или онлайн-занятие бесплатно в Zoom, то по истечении 40 минут вам нужно будет объявить о перерыве на 10 минут, разослать новую ссылку для подключения и снова ждать появления своих собеседников.

К чему приведет ожидание между бесплатными подключениями

С одной стороны, это может показаться небольшой паузой – 10 минут, но если вы проводите важную встречу или ведете учебный курс по расписанию, то такие паузы могут мешать и отвлекать от основной задачи. Для личных встреч один на один это может быть не так критично, но для небольших предпринимателей или частных преподавателей, которые пока не готовы оплачивать бизнес-аккаунт в Zoom, это может стать помехой. В этом случае можно порекомендовать знакомство с другими сервисами для организации видеоконференций, в том числе полностью бесплатными.

Бесплатные видеоконференции в Gem Space

Суперапп Gem Space – это многофункциональное приложение, которое включает в себя возможности для общения пользователей, такие как чаты и звонки, собственную блог-платформу с лентой новостей, раздел для создания индивидуальных тематических сообществ и многое другое.

Групповые звонки можно проводить в разделе «Чаты» без ограничений по времени – звонки длятся столько, сколько нужно пользователю. Все онлайн-встречи проводятся бесплатно и с устойчивой связью. Количество пользователей также не ограничено – сервис поддерживает конференции с количеством участников до 1 тыс. человек. Во время проведения групповых звонков пользователи могут делиться своим экраном с другими участниками, показывать презентации, записывать звонки и по желанию модерировать онлайн-встречу.

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Советы по проведению онлайн-конференции в Gem Space

Для организации группового звонка в Gem Space нужно создать общий чат и добавить туда участников предстоящей онлайн-встречи. Пользователей можно добавлять в групповой чат из списка своих контактов либо выслать им ссылку с приглашением. Конференции можно проводить как в формате аудио, так и с подключением видеосвязи.

Чтобы оценить качество онлайн-конференций в Gem Space, достаточно скачать приложение на телефон или на компьютер, и можно сразу переходить к организации онлайн-встречи. Понятный интерфейс поможет быстро освоиться уже при первом подключении. И тогда можно будет оценить качество связи и удобство встроенных функций самостоятельно.

ООО "ИТОН"