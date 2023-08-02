Премьер Италии Мелони подала иск к вокалисту Placebo, назвавшему ее фашисткой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск к вокалисту британской группы Placebo Брайану Молко из-за клеветы. Во время выступления группы в Турине 10 июля Брайан Молко назвал премьер-министра «фашисткой, расисткой и нацисткой», сообщает газета La Stampa.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Джорджа Мелони

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Издание отмечает, что оскорбления Джорджи Мелони прозвучали в контексте призыва Брайана Молко бороться за права небинарных и трансгендерных людей. Вскоре после выступления Placebo прокуратура Турина завела на вокалиста дело о нарушении общественного порядка, теперь к нему добавился иск от премьер-министра.

Джорджа Мелони вступила в должность в октябре 2022 года. Тогда она кратко изложила свою избирательную программу так: «Да — традиционной семье, нет — ЛГБТ-лобби, да — сексуальной идентичности, нет — гендерной идеологии <...> Нет — исламистскому насилию, да — безопасности границ, нет — массовой миграции!» При этом Италия считается дружественной к ЛГБТ-сообществу страной.