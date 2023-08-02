Руководитель Ленинского района Перми претендует на пост главы города

Руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов заявился на конкурс по отбору главы Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в аппарате Пермской думы. Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» предполагали, что Александр Русанов может стать техническим соперником основного кандидата на пост градоначальника — главы краевого минэка Эдуарда Соснина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Александра Русанова Фото: ВК Александра Русанова

Однако на момент написания новости господин Соснин документы на конкурс еще не подал. На данный момент заявления в конкурсную комиссию подали: сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. Прием документов продлится до 3 августа.