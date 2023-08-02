Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для реконструкции городецких шлюзов

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по завершению в плановые сроки реконструкции судоходных шлюзов 15 и 16 Городецкого гидроузла в Нижегородской области, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Об этом говорится в перечне поручений, выданных по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства. Также в поручении говорится о том, что необходимо дополнительно оценить влияние этой реконструкции на безопасность гидротехнических сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

По словам главы Минтранса РФ Виталия Соловьева, Городецкий гидроузел остается одним из узких мест Единой глубоководной системы. Проект по реконструкции гидроузла реализуется в двух пусковых комплексах. Первый пусковой комплекс – со строительством дополнительной камеры шлюза 15А и реконструкцией шлюзов 15 и 16 и проведением дноуглубительных работ на наиболее мелководных участках судоходного канала. Срок реализации – конец 2024 года. За счёт первого комплекса пропускная способность гидроузла вырастет в три раза, до с 3,6 10,8 млн т.

Второй пусковой комплекс включает в себя реконструкцию дамбы и выполнение остатка дноуглубительных работ на судовом ходу. Срок реализации – 2026 год. Пропускная способность гидроузла будет увеличена до 20 млн т.

Как писал «Ъ-Приволжье», реконструкцию гидроузла должно провести ООО «Монолитное строительное управление - 1». Стоимость работ оценивается почти в 22 млрд руб. Дополнительная камера шлюза должна решить проблему перехода крупных судов через городецкий гидроузел. Провести дноуглубительные работы необходимо для прохода кораблей между Городцом и Нижним Новгородом.

Андрей Репин