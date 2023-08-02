Осужденному по делу завода имени Дзержинского смягчили вид наказания

Пермский предприниматель Денис Овчинников, осужденный за пособничество в растрате 141 млн руб. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и растрате имущества МУП «Автобаза», освобожден из колонии-поселения. В декабре прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил его ходатайство о замене наказания более мягким видом. Неотбытую часть наказания осужденному заменили исправительными работами сроком на два года.

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Напомним, в 2020 году предприниматель был приговорен к окончательному наказанию в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Затем он продолжил отбывать наказание в колонии-поселении.

Рассматривая ходатайство Дениса Овчинникова, суд учел, что он признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, за весь период отбывания наказания осужденный получил 11 поощрений, одно взыскание и две благодарности. Господин Овчинников трудоустроен и удовлетворительно относится к труду, а также посещает воспитательные мероприятия. В счет материального ущерба он выплатил ФГУП чуть более 865 тыс. руб. Исполнительное производство по взысканию с него ущерба за совершенные преступления было окончено после признания должника банкротом. В то же время на его имущество стоимостью более 151,6 млн руб. наложен арест.

Согласно материалам суда, постановление о замене вида наказания в Пермском краевом суде не обжаловалось.