Самолет «Сибири» столкнулся с птицами при вылете из Иркутска

Самолет авиакомпании «Сибирь» столкнулся с птицами во время вылета из аэропорта Иркутска. Пострадавших нет. Полет прерван. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был выполнять рейс по маршруту «Иркутск-Якутск», в нем находилось 124 пассажира. Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку в аэропорту Иркутска.

По факту столкновения Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также проводятся проверка орнитологического обеспечения безопасности полетов и оценка технического состояния самолета.

Олеся Павленко