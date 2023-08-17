Отпуск за океаном

Ограниченное авиасообщение с Европой не только повлияло на привычные туры россиян в страны еврозоны, но и заставило их перестроить привычные маршруты трансконтинентальных путешествий — например, в Латинскую Америку. Теперь привычные стыковки во Франции и Испании все чаще меняют на полеты через Стамбул или Аддис-Абебу. «Деньги» выяснили, сколько стоят такие поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на очевидные ограничения, активность российских туристов в части трансатлантических путешествий сохраняется. По данным OneTwoTrip, страны Латинской Америки формируют 0,6% от общего объема зарубежных бронирований на сентябрь—октябрь, за год показатель вырос на 3,7%. У «Яндекс Путешествий» показатель тоже скромный — 0,5% общего числа бронирований. Формально — не так уж и много, для сравнения: доля Китая в общей структуре продаж составляет 2,2–2,5%.

Чаще всего, по данным OneTwoTrip, российские путешественники летают в Аргентину: она формирует 30,6% от общего объема российского спроса в регионе. Средняя цена бронирования при этом составляет 110 тыс. руб. в одну сторону. За 80 тыс. руб. российским туристам удается добраться до Бразилии, доля этого направления меньше — 16,3%. Еще 12,2% запланировавших отпуск в Латинской Америке соотечественников собираются в Мексику. Средняя цена бронирования здесь достигает 140 тыс. руб. На дорогу в Перу уходит в среднем 114 тыс. руб., туда собираются 8,2% путешествующих в регион.

Достаточно высокая цена путешествий объясняется в первую очередь сложностью маршрутов. Если в прошлом году до ограничения авиасообщения с европейскими странами стыковки осуществлялись преимущественно в Европе, теперь путешественникам приходится быть избирательнее.

Самый очевидный вариант — перелет через Стамбул, откуда прямые рейсы сейчас осуществляются в Сан-Паулу, где можно пересесть на самолет до Буэнос-Айреса. До Сан-Паулу напрямую получится добраться и из Дохи — другого популярного хаба для транзитных перелетов из России. Еще один вариант полететь в Буэнос-Айрес — рейс Ethiopian Airlines со стыковкой в Аддис-Абебе. Из Стамбула же осуществляются рейсы в мексиканский Канкун. Тяжелее российским путешественникам будет добраться в менее популярные страны — например, Перу или Чили. На этих направлениях доступны варианты уже преимущественно с двумя стыковками. Прямые перелеты из России сейчас доступны для путешествий на кубинский курорт Варадеро. Так, билеты авиакомпании «Россия» на сентябрь в августе стоили около 40 тыс. руб. в одну сторону. Сама Куба при этом также может рассматриваться путешественниками как стыковочное направление — из аэропорта Гаваны осуществляются перелеты в Мексику, Колумбию, Доминиканскую Республику, Панаму, Венесуэлу и другие страны регионы. Заинтересовать такая стыковка может и решивших отправиться в США.

В структуре бронирований размещения за рубежом в сентябре—октябре страны Латинской Америки, по данным Ostrovok.ru, составляют 1%. За ночь в Мексике путешественники платят в среднем 5,5 тыс. руб., в Бразилии — 11 тыс. руб., в Аргентине — 9,5 тыс. руб. Проживание в Чили обходится туристам в среднем в 8 тыс. руб. в сутки, на Кубе — в 11,4 тыс. руб., в Перу — в 11,5 тыс. руб., добавляют в OneTwoTrip.

Отправиться в Латинскую Америку сейчас можно и в составе организованного тура. В «Слетать.ру» считают интерес к региону растущим. Например, Куба, по данным сервиса, в прошлом году даже не входила в число наиболее востребованных направлений на осень, а сейчас находится на седьмом месте по популярности. Средний чек при бронировании тура на направление сейчас составляет 246 тыс. руб., посчитали в Travelata.ru. Аналитики указывают, что страна формирует большую часть спроса в структуре продаж карибского направления. Общая доля последнего составляет 3% от объема реализованных туров на сентябрь—октябрь. В целом это низкий сезон для направления: осенью здесь могут идти дожди, предупреждает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Александра Мерцалова