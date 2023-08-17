Сколько зарабатывают флипперы

Рынок недвижимости неповоротлив и чувствителен одновременно. На переменах рынка зарабатывают флипперы, покупая недооцененное жилье с целью ремонта и перепродажи. Баланс между объективной ситуацией на рынке, спросом и собственной выгодой требует глубокой оценки и скорости решений, узнали «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Флиппинг — иностранный термин, в основе которого глагол «переворачивать». Флипперы находят недооцененные квартиры, ремонтируют их и перепродают. Такая стратегия актуальна на «живом» рынке. Сейчас в сегменте вторичной недвижимости как раз такое оживление.

«С середины марта на вторичном рынке количество входящих звонков с запросом "купить" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в среднем в два раза. Спрос конвертируется в сделки, что ведет к сокращению объема предложения, который с марта по июль снизился на 15,5%, и у покупателей уже возникают трудности с выбором ликвидного объекта»,— говорится в материалах «Миэль».

В июле этого года в продаже было 43,3 тыс. объектов, что на 6% меньше объема предложения июня. «И это минимальный показатель с начала года»,— указывают эксперты «Миэль».

По словам частного маклера Василия Павлова, чтобы стать успешным флиппером, нужно тщательно выбирать квартиру. «То, что должно продаваться, продается всегда»,— подчеркивает он, указывая на ликвидность объектов.

Для успешной перепродажи важен не столько ремонт, сколько базовые характеристики квартиры. Это должна быть однокомнатная или небольшая двухкомнатная квартира, с понятными соседями, не на первом или последнем этаже, в кирпичном доме, в районе, относительно свободном от чрезмерной нагрузки на транспортную инфраструктуру. «На ремонт закладывают обычно три-четыре месяца, еще один на последующую продажу»,— говорит Василий Павлов. В его портфеле есть квартира, купленная с целью перепродажи: это «двушка» в кирпичной девятиэтажке на «Речном вокзале». Цена покупки 10,6 млн руб., на продажу она будет выставлена за 13,5–14 млн руб. Бюджет на ремонт — до 1 млн руб.

«Флипперы регулярно приходят на объекты, но не все квартиры проходят по экономике такого проекта. Чтобы приблизиться к нужным значениям, флипперы жестко торгуются»,— рассказывает господин Павлов. Так, при цене одной из квартир 9,5 млн руб. флиппер предлагал за нее 8,9 млн руб. (сделка прошла по цене 9,45 млн руб.).

По его словам, успешный флиппер всегда продаст купленный объект, если он правильно выбран. «На качественное жилье спрос есть всегда»,— подчеркивает он.

Главное для флиппера — найти недооцененный объект. Обычно это квартиры с недостатками, с которыми покупатели не хотят возиться, в то время как у флипперов есть и достаточная юридическая подготовка, и наготове строительно-ремонтные бригады, что обеспечивает необходимые скорость и качество приведения квартиры в порядок. Это позволяет зарабатывать на перепродаже недооцененных квартир около 20% от ее стартовой стоимости (с учетом расходов на ремонт).

Екатерина Геращенко