Главные новости за 1 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на гражданские грузовые суда в юго-западной части Черного моря в ночь на 1 августа.
В Севастополе в районе Кара-Кобы сбили беспилотник. По словам губернатора города, на земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники.
В Анапе задержали подозреваемого в массовом растлении школьниц в детском лагере. Житель Воронежской области может быть причастен как минимум к четырем случаям растления.
Пятнадцатый апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции в деле о выселении Клиники малоинвазивной хирургии (КМХ), расположенной в Западном округе Краснодара.
Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Черноморского городского поселения Северского района разработать проект по сохранению памятника Ленину.
Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев подал в Центральный районный суд Сочи иск о конфискации недвижимости, принадлежащей бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину, осужденному за коррупцию.
В Кореновском районе возбудили уголовное дело из-за того, что местный бизнесмен выстрелил в глаз соседскому коту из пневматического оружия.
Полиция задержала жительницу Москвы, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу в районе Геленджика.
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