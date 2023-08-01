Главные новости за 1 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на гражданские грузовые суда в юго-западной части Черного моря в ночь на 1 августа.

В Севастополе в районе Кара-Кобы сбили беспилотник. По словам губернатора города, на земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники.

В Анапе задержали подозреваемого в массовом растлении школьниц в детском лагере. Житель Воронежской области может быть причастен как минимум к четырем случаям растления.

Пятнадцатый апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции в деле о выселении Клиники малоинвазивной хирургии (КМХ), расположенной в Западном округе Краснодара.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Черноморского городского поселения Северского района разработать проект по сохранению памятника Ленину.

Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев подал в Центральный районный суд Сочи иск о конфискации недвижимости, принадлежащей бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину, осужденному за коррупцию.

В Кореновском районе возбудили уголовное дело из-за того, что местный бизнесмен выстрелил в глаз соседскому коту из пневматического оружия.

Полиция задержала жительницу Москвы, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу в районе Геленджика.

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