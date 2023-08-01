Апелляция встала на сторону краснодарской клиники в деле о ее выселении

Пятнадцатый апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции в деле о выселении Клиники малоинвазивной хирургии (КМХ), расположенной в Западном округе Краснодара. Ранее с иском к клинике обратилась соучредитель этого медучреждения Нелля Мкртумян. Арбитражный суд Краснодарского края встал на ее сторону и принял решение о выселении КМХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: clinic-kmh.ru Фото: clinic-kmh.ru

Спор между собственниками продолжается несколько лет. Владельцем здания по ул. Энгельса, 171, где расположена клиника, ранее являлся муж Нелли Мкртумян Мелик Мнацаканян. Он также имел одну третью долю в ООО «КМХ». С 2018 года между ним и клиникой было заключено несколько договоров аренды помещений (стоимость аренды здания площадью 832 кв. м составляла 1 млн руб. в месяц), однако за все время, по словам госпожи Мкртумян, которая стала владелицей бизнеса после смерти супруга, было выплачено лишь 1,7 млн руб. Женщина через суд пыталась взыскать арендную плату с бизнес-партнеров и выселить клинику.

Позже суды общей юрисдикции посчитали, что договор аренды был недействительным, так как господин Мнацаканян передал объект недвижимости в качестве вклада в имущество предприятия при его создании. Апелляционная инстанция посчитала, что Арбитражный суд Краснодарского края не учел в своем решении данного факта.

Как рассказал представитель Нелли Мкртумян Вячеслав Кантер, апелляционный суд в своем решении сослался на соглашение между участниками общества, согласно которому собственник здания передал его в пользование клинике. «Данное соглашение должно было быть закреплено решением общего собрания участников, чего сделано не было. В законе об ООО прямо указано, что должно быть решение общего собрания. Но даже если не обращать внимания на этот факт, то в соглашении указано: "передать право аренды". Аренда не может быть безвозмездной сделкой. Мы считаем данное соглашение незаключенной сделкой и не признаем его легитимность. Будем оспаривать судебный акт в вышестоящих судах»,— заявил господин Кантер.

Клиника настаивает на том, что право аренды занимаемого клиникой здания было внесено ее учредителем при ее создании в качестве инвестиционного вклада. «Требования Нелли Мкртумян об освобождении здания являются незаконными, соответственно, и решение суда первой инстанции об освобождении здания является незаконным и необоснованным. Суд апелляционной инстанции его отменил. Клиника продолжает деятельность в штатном режиме»,— рассказали в ООО «Клиника малоинвазивной хирургии».

Андрей Ульченко

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