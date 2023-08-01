В Кореновске завели дело после травмирования бизнесменом соседского кота

В ОМВД по Кореновскому району завели уголовное дело по факту причинения увечья коту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В соцсетях распространилась информация о том, что в Кореновске в июне 2023 года предприниматель выстрелил в глаз коту из пневматического оружия. В местном отделе полиции отказали в возбуждении уголовного дела. Однако ветеринарное исследование показало, что животному с близкого расстояния выстрелили в левый глаз. Из-за этого кот частично ослеп.

В связи с этим решение МВД было отменено. По указанию прокуратуры района в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье).

Очевидцы сообщили, что стрелявшим был 45-летний владелец сети пивных. Мужчина неоднократно, будучи пьяным, устраивал стрельбу из пневматического оружия.

Татьяна Ручкина

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