В Севастополе в районе Кара-Кобы сбили беспилотник, на земле произошел подрыв

По предварительным данным, в Севастополе в районе Кара-Кобы сбили беспилотник. Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, на земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники.

Михаил Развожаев отметил, что пожарные расчеты уже приступили к тушению возгорания. Подробности происшествия губернатор пообещал рассказать позже. Он традиционно попросил доверять только официальной информации.

Севастополь и Крым регулярно подвергаются атаке беспилотников. Как правило, их удается сбить.

Татьяна Ручкина

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