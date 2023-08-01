Генпрокуратура просит конфисковать недвижимость бывшего вице-мэра Сочи Юрина

Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев подал в Центральный районный суд Сочи иск о конфискации недвижимости, принадлежащей бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину, осужденному за коррупцию. Как сообщается на сайте суда, первое слушание пройдет 8 августа.

В исковом заявлении указано, что Сергей Юрин владеет 44 объектами недвижимости. Они зарегистрированы на подставных лиц — Аллу Тарасову, Тариела Маргвиешвили и Бесика Бешкенадзе. По данным Генпрокуратуры, общая стоимость сокрытого имущества, в которую входит девять квартир, четыре дома, 21 участок и десять нежилых помещений, составляет 192 млн руб. В ведомстве считают, что чиновник не мог приобрести столько недвижимости на законно полученные деньги, поскольку с 2010 по 2018 год его семья заработала всего 62 млн руб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда Центрального района Сочи, на девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков Сергея Юрина наложен обеспечительный арест.

В октябре 2022 года суд признал бывших вице-мэров Сочи Сергея Юрина и Анатолия Рыкова виновными в получении от предпринимателей 120 млн руб. взяток при посредничестве юристов Андрея Левентюка и Николая Гребенюка. Взамен замглавы курорта обещали бизнесменам выдать разрешения на строительство и заключение договоров аренды земли. Их приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 120 млн руб.

Татьяна Ручкина

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