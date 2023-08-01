Полицейские задержали москвичку, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу под Геленджиком

Полиция задержала жительницу Москвы, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу в районе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

С собой у женщины была книга с ЛСД. Масса вещества достигала 1,3 г. У злоумышленницы изъяли 10 г марихуаны.

«Женщина выращивала грибы в лесу под Геленджиком, а коноплю — у себя дома»,— говорится в сообщении.

Задержанная занималась изготовлением наркотиков, которые планировала реализовать на территории города-курорта.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram