Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полицейские задержали москвичку, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу под Геленджиком

Полиция задержала жительницу Москвы, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу в районе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

С собой у женщины была книга с ЛСД. Масса вещества достигала 1,3 г. У злоумышленницы изъяли 10 г марихуаны.

«Женщина выращивала грибы в лесу под Геленджиком, а коноплю — у себя дома»,— говорится в сообщении.

Задержанная занималась изготовлением наркотиков, которые планировала реализовать на территории города-курорта.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...