Полицейские задержали москвичку, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу под Геленджиком

Полиция задержала жительницу Москвы, выращивавшую галлюциногенные грибы в лесу в районе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
С собой у женщины была книга с ЛСД. Масса вещества достигала 1,3 г. У злоумышленницы изъяли 10 г марихуаны.
«Женщина выращивала грибы в лесу под Геленджиком, а коноплю — у себя дома»,— говорится в сообщении.
Задержанная занималась изготовлением наркотиков, которые планировала реализовать на территории города-курорта.
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