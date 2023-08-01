На Кубани суд обязал администрацию поселения разработать проект сохранения памятника Ленину

Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Черноморского городского поселения Северского района разработать проект по сохранению объекта культурного наследия — памятника Ленину. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kartarf. ru Фото: kartarf. ru

Истцом в деле выступает администрация Краснодарского края в лице управления государственной охраны объектов культурного наследия региона. В материалах дела говорится, что объект культурного наследия «Памятник В. И. Ленину» установлен в парке Ленина в поселке Черноморский в 1948 году. На ответчике, как законном владельце объекта культурного наследия, лежит обязанность по его сохранению и содержанию в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В отношении памятника, как указала администрация края, собственником не была представлена проектная документация.

«Требования по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования»,— говорится в решении суда.

Кроме того, судья указала, что отсутствие финансирования на организацию работ по сохранению объекта культурного наследия не является основанием для освобождения законного владельца от исполнения требований закона.

Суд обязал администрацию Черноморского городского поселения Северского района в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать работу по проведению научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению памятника Ленину, а также проектных работ по сохранению объекта. Результатом этих работ должен стать разработанный и утвержденный в установленном порядке проект сохранения объекта культурного наследия.

Тат Гаспарян

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