Беспилотники атаковали гражданские грузовые суда в Черном море

Украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые суда в юго-западной части Черного моря в ночь на 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, попытку атаки совершили три беспилотных катера. Все дроны были уничтожены российскими военными, сопровождавшими суда, следовавших к Босфору, на военных кораблях.

Ранее в министерстве сообщили о попытке атаки безэкипажных катеров на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя. Все аппараты были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Анастасия Донскова

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