Главные новости за 1 августа. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

За минувшие сутки ВСУ по Белгородской области выпущено около 80 различных боеприпасов
Тамбовскую стройфирму уличили в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей
В Воронежской области учительницу задержали за попытку поджога военкомата
Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 17%
Липецкие власти планируют потратить еще 3 млрд рублей на ремонт региональных дорог в 2024 году
Получивший четыре года колонии бывший воронежский депутат Сергей Кудрявцев попросил об освобождении из колонии
Белгородский производитель хризотилцементной продукции «Белаци» ушел в убытки по итогам первого полугодия 2023-го
В Орловской области отменили особый противопожарный режим