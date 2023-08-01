Главные новости за 1 августа. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

За минувшие сутки ВСУ по Белгородской области выпущено около 80 различных боеприпасов

Тамбовскую стройфирму уличили в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей

В Воронежской области учительницу задержали за попытку поджога военкомата

Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 17%

Липецкие власти планируют потратить еще 3 млрд рублей на ремонт региональных дорог в 2024 году

Получивший четыре года колонии бывший воронежский депутат Сергей Кудрявцев попросил об освобождении из колонии

Белгородский производитель хризотилцементной продукции «Белаци» ушел в убытки по итогам первого полугодия 2023-го

В Орловской области отменили особый противопожарный режим