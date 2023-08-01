Тамбовскую стройфирму уличили в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей

Управление СКР по Тамбовской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 200 млн руб. (п. «б». ч.2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет колонии). В совершении преступления подозревают руководство фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий. Ее название в ведомстве не раскрыли.

По версии следствия, руководитель компании, личность которого устанавливается, включил в налоговые декларации организации по НДС за 2017-2018 годы и за первый квартал 2019-го недостоверные сведения. Правоохранители считают, что они были основаны на бухгалтерской отчетности, говорившей о несуществующих финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами. Также в декларации были внесены сведения о фиктивном приобретении у них товаров и услуг. Документы были представлены в налоговый орган.

О крупной неуплате налогов тамбовской дорожной фирмой брата бывшего вице-губернатора Арсена Габуева читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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