Получивший четыре года колонии бывший воронежский депутат попросил об освобождении из колонии

В Центральный райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего депутата городской думы Сергея Кудрявцева о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Согласно картотеке дел, заявление зарегистрировано 31 июля, дата его рассмотрения пока не назначена.

В апреле прошлого года Ленинский райсуд признал Сергея Кудрявцева виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему четыре года лишения свободы условно и штраф в 1 млн руб. Через полгода — 11 ноября — облсуд ужесточил наказание, заменив срок на реальный. Кудрявцев был взят под стражу в зале суда. Из расчета один день за полтора ему зачли 27 дней, которые он провел в СИЗО во время предварительного расследования. Также суд зачел 182 дня под домашним арестом из расчета один день за день.

Таким образом к моменту вступления приговора в законную силу Кудрявцев отбыл 7,5 месяцев, а после — еще 8. Согласно ч. 2 ст. 80 УК РФ, за тяжкие преступления неотбытая часть наказания может быть заменена на принудительные работы спустя не менее трети срока.

Суд установил, что в апреле 2017 года Сергей Кудрявцев «решил путем обмана» приобрести право собственности на земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м под ДК им. Кирова, в связи с чем от лица ООО «Альянс ВК» предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Эти действия послужили основанием для заключения договора купли-продажи. При этом Сергей Кудрявцев «умолчал о факте наличия» на участке собственности РФ — бомбоубежища.

Кудрявцев признал вину, но подал на приговор апелляционную и кассационные жалобы, которые остались без удовлетворения. ДК возвращен в госсобственность. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Воронеже.

Сергей Толмачев