Белгородский производитель хризотилцементной продукции «Белаци» ушел в убытки по итогам первого полугодия 2023-го

Один из крупнейших производителей хризотилцементной продукции в России ОАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») по итогам первого полугодия 2023 года увеличил выручку, но ушел в убытки. Согласно опубликованной бухгалтерской годовой отчетности предприятия, оно получило 7 млн руб. чистого убытка против 64,7 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Выручка и себестоимость продаж компании, в свою очередь, увеличились, составив 865,3 и 638,5 млн руб. соответственно (699,1 и 425 млн руб. годом ранее).

Валовая прибыль снизилась на 17% до 226,8 млн руб., а прибыль от продаж — более чем в четыре раза до 22,7 млн руб. (274 млн и 96,9 млн руб. годом ранее соответственно). Вместе с тем выросла дебиторская задолженность предприятия, составившая 248,3 млн руб. (51,3 млн руб.), а также кредиторская — со 193,3 до 211,4 млн руб.

Напомним, в середине июля 2021 года завод «Белаци» перешел под контроль ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»), которое увеличило с 27,53 до 100% долю в ООО «Торговый дом "Асбоцемизделие"» (ООО владеет 53,88% акций «Белаци»). Предприятие, по собственным данным, является одним из крупнейших предприятий в отрасли. Асбестоцементный комбинат начал свою работу в 1953 году, а ОАО «Белгородасбестоцемент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1992-м.

Подробнее о смене контролирующего совладельца «Белаци» читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Белгородский шифер сменил крышу».

Мария Старикова