В Орловской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменили в Орловской области, сообщило правительство региона. Такое решение было принято «в связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности».

По последним данным Орловского гидрометцентра, на территории региона в целом преобладает третий из пяти возможных классов пожарной опасности, в Дмитровском районе — первый.

Противопожарный режим был введен в Орловской области 19 апреля. 26 мая его отменили «в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности». 12 июля ограничения на поведение в орловских лесах снова ввели из-за «повышения пожарной опасности, роста числа пожаров и их последствий».

Во всех остальных регионах Черноземья противопожарный режим действует. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 1 августа, с начала года в макрорегионе произошло шесть лесных пожаров: один в Тамбовской области и пять — в Белгородской.

Ранее сообщалось, что «Авиалесоохрана» прогнозирует рост рисков возникновения пожаров в западной части Орловской области в августе.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте