За минувшие сутки ВСУ по Белгородской области выпущено около 80 различных боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале информацию об ударах, нанесенных ВСУ по региону за минувшие сутки. По данным господина Гладкова, со стороны Украины было выпущено 82 боеприпаса. Пострадавших нет, но в некоторых населенных пунктах зафиксированы разрушения.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с беспилотника сброшено три гранаты, также село атаковано с помощью дрона-камикадзе.

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено два артиллерийских снаряда. Повреждено пять частных домов и один автомобиль. Из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка — зафиксировано восемь прилетов.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый — установлено 12 прилетов.

В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и поселком Прилесье выпущено по пять артиллерийских снарядов.

В Шебекинском горокруге под артиллерийский обстрел попало село Ржевка, зафиксировано семь прилетов. Осколками снарядов повреждены три частных дома и линия электропередачи. Подача электроэнергии уже восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено восемь, а по хутору Марьино — четыре минометных снаряда. МАПП «Шебекино» обстреляли из миномета и гранатомета — зафиксировано девять минометных снарядов и шесть гранатометных выстрелов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова